Türkiye Yapısal Borç Kriziyle Yüz Yüze - Son Dakika
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Türkiye Yapısal Borç Kriziyle Yüz Yüze

28.06.2026 12:20
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CHP'li Karabat, Hazine borçları ve enflasyonun etkileriyle Türkiye'nin borç krizi yaşadığını belirtti.

(ANKARA) - CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Hazine'nin borç yapısına ilişkin yaptığı açıklamada, " Türkiye, yapısal bir borç kriziyle karşı karşıya" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat,  2002 yılında 243 milyar lira olan Hazine'nin toplam borç stokunun 2026 yılı Nisan ayında 14,7 trilyon liraya ulaştığını belirterek, bu artışın yüksek enflasyon ve kontrolsüz borçlanmanın sonucu olduğunu ifade etti.

Toplam borç stokunun yüzde 52,3'ünün döviz cinsinden olduğuna dikkati çeken Karabat, kurdaki her yükselişin Hazine'ye yeni yükler getirdiğini söyledi.

İç borçlanmada da yeniden döviz cinsinden borçlanmanın arttığını belirten Karabat, bunun ekonomi yönetiminin kendi para birimine duyduğu güvensizliği gösterdiğini savundu.

Mevcut borçlar için ödenecek toplam faiz tutarının 11,5 trilyon liraya ulaştığını belirten Karabat, vergi gelirlerinin önemli bölümünün faiz ödemelerine gittiğini öne sürdü.

Borç analizinde yalnızca milli gelire oranına bakılmasının yanıltıcı olduğunu ifade eden Karabat, yüksek enflasyon nedeniyle milli gelirin nominal olarak büyümesinin gerçek riskleri perdelediğini dile getirdi.

Japonya örneğine değinen Karabat, bu ülkenin yüksek borç oranına rağmen borçlarının kendi para birimi cinsinden olduğunu hatırlattı. Arjantin ve Lübnan'ın ise döviz borçları nedeniyle kriz yaşadığını belirten Karabat, Türkiye'nin de benzer risklerle karşı karşıya olduğunu savundu. Karabat, kamu-özel iş birliği projeleri kapsamında verilen Hazine garantilerinin resmi borç rakamlarına tam olarak yansımadığını belirterek, kamu maliyesi üzerindeki yükün açıklanan verilerin üzerinde olduğunu ileri sürdü.

Karabat, mevcut borçlanma modelini "ponzi finansmanı" olarak nitelendirdi. Türkiye'nin yapısal bir borç kriziyle karşı karşıya olduğunu ifade eden Karabat, bu tablo değişmediği sürece ekonomik maliyetin toplum tarafından ödenmeye devam edeceğini söyledi.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Politika, Ekonomi, Türkiye, Finans, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye Yapısal Borç Kriziyle Yüz Yüze - Son Dakika

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