Türkiye, Yunanistan'a yangın söndürme uçakları gönderdi

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(ANKARA) - Türkiye, Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarında başlayan yangın için yangın söndürme uçak ve helikopterleri gönderdi.

Türkiye'nin Yunanistan'daki orman yangınları için gönderdiği yardım uçak ve helikopterleri Atina Venizelos Havalimanı'na indi.

Atina'nın kuzeydoğusunda bulunan Varnava bölgesinde başlayan yangın, evlerin bulunduğu orman bölgesine yayıldı. En az bir kişi hayatını kaybetti. Bölgedeki evler ve hastaneler tahliye ediliyor. Tahliye edilen bölgeler arasında Yunanistan'ın tarihi kasabası Marathon'da bulunuyor.