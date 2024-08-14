Türkiye, Yunanistan'a yangınla mücadelede destek veriyor - Son Dakika
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Türkiye, Yunanistan'a yangınla mücadelede destek veriyor

Türkiye'nin yangınla mücadele eden Yunanistan'a gönderdiği hava araçları, yangına müdahale etmeye başladı. Türk pilot Alper Gider, uçakların hızlı müdahale yeteneğine dikkat çekerek, Türkiye ve Yunanistan arasındaki yardımlaşmanın iki ülke ilişkilerine olumlu yansıyacağını belirtti.

14.08.2024 09:58
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Türkiye'nin yangınla mücadele eden Yunanistan'a destek amacıyla gönderdiği hava araçları, yangına müdahale etmeye başladı.

Yunanistan'a gelen ekipte bulunan Kaptan Pilot Alper Gider, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Orman Genel Müdürlüğünün envanterinde bulunan iki AT-802F Fireboss amfibik uçak ve bir T-70 helikopterin dün sabah Atina Elefterios Venizelos Uluslararası Havalimanı'ndan görev yerleri olan Atina yakınlarındaki Tatoi Askeri Havaalanı'na geçtiğini söyledi.

Gider, intikalini tamamlayan hava araçlarının gerekli koordinasyon çalışmaları ve brifingler tamamlandıktan sonra göreve başladığını belirtti.

Gelen uçakların Türk milletinin öz kaynaklarıyla tedarik edildiğinin altını çizen Gider, "Uçakların kuyruklarında Türk bayrağı var. Ben Yunanistan'da, bir Avrupa ülkesinde şu anda ülkemin bayrağını dalgalandırıyorum. Bu benim için çok önemli." dedi.

Bu uçakların en önemli özelliklerinden birinin yangına çok çabuk ulaşması olduğunu vurgulayan Gider, yangın ihbarı alındıktan azami 20 dakika içinde kalkış yaptıklarını ifade etti.

Yunanistan'daki yangın da dahil birçok yangının dikkatsizlikten çıktığını belirten Gider, şöyle devam etti:

"Buradaki yangın büyük oranda kontrol altına alınmış gibi görünüyor. Ancak bugün uçuş sırasında bir bölgeyi söndürdüğümüzde, hemen ardından başka bir tepenin üzerinde yeniden duman çıkmaya başladı. O noktayı söndürdüğümüzde ise başka bir yerde duman ortaya çıktı. Şiddetli rüzgar, yüksek sıcaklık ve düşük nem oranı bu duruma katkıda bulunuyor."

Türkiye ve Yunanistan arasındaki yardımlaşmaların iki ülke ilişkilerine olumlu yansıması olacağını kaydeden Gider, yangın gibi felaket durumlarında, iki ülkenin birbirine yardım etmesinin geçmişteki siyasi ve tarihsel gerginliklerin ötesinde insani değerlerin ön plana çıkmasına yardımcı olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türkiye, Yunanistan'a yangınla mücadelede destek veriyor - Son Dakika

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