Türkiye Yüzyılı ve Sivil Diplomasi Sempozyumu - Son Dakika
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Türkiye Yüzyılı ve Sivil Diplomasi Sempozyumu

Türkiye Yüzyılı ve Sivil Diplomasi Sempozyumu
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Anadolu Federasyonu, '20. Anadolu Buluşmaları' kapsamında Türkiye Yüzyılı'nda sivil diplomasiyi ele aldı.

Anadolu Federasyonu tarafından düzenlenen "20. Anadolu Buluşmaları" kapsamında, "Türkiye Yüzyılı ve Sivil Diplomasi" sempozyumu gerçekleştirildi.

Bir otelde düzenlenen sempozyum, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve "Dünden Bugüne Anadolu Buluşmaları" tanıtım filminin gösterimiyle başladı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, "Türkiye Yüzyılı'nda Kültür ve Kamu Diplomasisi" başlıklı oturumda yaptığı konuşmada, muktedir devlet olabilmek için muktedir Sivil Toplum Kuruluşlarına (STK) sahip olunması gerektiğini belirtti.

Sivil toplum kuruluşlarının, güçlü devlet yapısının önemli unsurlarından biri olduğunu dile getiren Çam, "Dolayısıyla, güçlü bir devlet, mutlaka sivil hareketiyle güçlü olacaktır. Güçlü sivil hareket de her zaman yanında yer alacak, ihtiyaçlarını giderme noktasında maddi manevi destek olabilecek hükümetiyle, devletiyle, kamu kurumlarıyla mümkün olacaktır. İşin temelinde sivil olabilmenin en önemli yolu bağışçılarının olması, gönüllülük esasıyla çalışılması ve gerçek manada yürekten bir çabanın içine girilmesidir." ifadelerini kullandı.

Çam, devletlerin gücü açısından birçok unsurun önem taşıdığını, sivil toplum hareketinin de bu gücü destekleyecek şekilde oluşturulması gerektiğini vurgulayarak, "Kamu görevlileri, devlet memurları, üniversiteler, STK'lar odası gelişirken hala daha gelişmeyen, belli noktada kalıp kendini yenilemek istemeyen içimizdeki mekanizmalar varsa bizim artık kendi içimizde yönlendirip, sınıf atlamalarına katkı sağlamamız lazım." diye konuştu.

Federasyon Başkanı Turgay Aldemir de dünyanın yeniden şekillendiği bir dönemden geçildiğini belirterek, her geçen gün yeni bir kriz, çatışma ve belirsizlikle karşılaşıldığını söyledi.

Artık güç dengelerinin değiştiğini, savaşların ve göçlerin arttığını kaydeden Aldemir, mevcut uluslararası yapının karşı karşıya kalınan sorunları çözmekte yetersiz kaldığını ifade etti.

Aldemir, kamu diplomasisi ve insani diplomasinin farklı alanlara odaklandığına dikkati çekerek, "Sivil diplomasi ise toplumlar arasında yeniden güven inşa etmeyi, ortak değerler etrafında kalıcı ilişkiler kurmayı ve uzun vadeli işbirlikleri geliştirmeyi önüne hedef ve uygulama stratejisi olarak dünyanın birçok noktasında koymaya başlamıştır. Bu yönüyle sivil diplomasi, toplumların birbirini daha yakından tanımasına, önyargıların azaltılmasına ve ortak gelecek tasavvurunun güçlenmesine katkısı sunan önemli bir yaklaşım olarak karşımızda durmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat ve Sırbistan Türkiye Mezunları Derneği Başkanı Nazım Liçina da birer konuşma yaptı.

20. Anadolu Buluşmaları, 14 Ağustos'ta düzenlenecek değerlendirme toplantısıyla sona erecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türkiye Yüzyılı ve Sivil Diplomasi Sempozyumu - Son Dakika

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