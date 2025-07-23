Komşu bakan müjdeyi verdi: Türklere vize kolaylığı devreye girdi

Bulgaristan Turizm Bakanı Miroslav Borşoş, 15 Temmuz itibarıyla Türk vatandaşları için turist vizelerinde yeni bir uygulamanın devreye alındığını duyurdu.

Borşoş, Bulgaristan hükümetinin Türk vatandaşlarının tabi olduğu vize uygulamasına kolaylık getirdiğini ve verilecek vize süresini uzattığını bildirdi.

Bakan Borşoş, hükümetin olağan oturumunun ardından yayımladığı görüntülü mesajında, "15 Temmuz tarihinden itibaren Türk vatandaşlarına turist vizesi verme konusunda yeni bir düzenleme getirildiğini bildirmekten memnuniyet duyarım" ifadelerini kullandı.

Yeni uygulamaya ilişkin bilgi veren Borşoş, "Bu, 3 aylık ve 6 aylık vizelerin yanı sıra artık 1 yıllık, 3 yıllık ve 5 yıllık vizelerin de verilebileceği anlamına geliyor." ifadesini kullandı.

TÜRKİYE İLE VİZE UYGULAMALARI BİZİM AÇIMIZDAN SON DERECE ÖNEMLİ

Uzun süreli vize alabilmek için daha önce alınan vizelerde herhangi bir ihlal olmaması şartı getirildiğini aktaran Borşoş, şunları kaydetti:

"Yeni uygulama, vize verilmesini tamamen kolaylaştıracak bir gelişmedir. Türkiye ile vize uygulamaları, özellikle turizm alanında bizim için son derece önemlidir. Bu vize uygulamalarının hafifletilmesi, vize süresiyle ülkede kalış süresinin daha kolay ve hızlı bir şekilde düzenlenmesini mümkün kılacak ve bu da özellikle turizm alanında ilişkilerimizi kolaylaştıracaktır."

YÜZDE 60 ORANINDA ARTIŞ YAŞANDI

Bakan Borşoş ayrıca, 2025'in ilk yarısında 2024'ün aynı dönemine göre Bulgaristan'a gelen Türk turistlerin genel sayısında yüzde 60 artış kaydedildiğini de aktardı.Borşoş, "Bu etkileyici bir artış. Turizmimiz için önemli olan Türkiye'den gelen turistlerin sayısına bakıldığında, ilişkilerimizin önemli bir hızla geliştiğini görüyoruz. Yıllardır uğraştığımız bir şey artık gerçeğe dönüştü" değerlendirmesinde bulundu.