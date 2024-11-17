Türkmen Kültürü ve Dili Günü Erbil'de Kutlandı

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Irak'ın Erbil kentinde, 17 Kasım Türkmen Kültürü ve Dili Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi (ITC) Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 17 Kasım Türkmen Kültürü ve Dili Günü dolayısıyla Türkmen Atabek Ortaokulu'nu ziyaret ettiklerini belirtti.

Türkmen Bakan Maruf, 17 Kasım'ın Türkmenler için önemli bir tarih olduğunu belirterek, bugünü Bakanlık Ofisinde Türkmen okullarından gelen öğrencilerle birlikte kutladıklarını söyledi.

Başta Türkmenler olmak üzere bölgedeki bütün etnik ve dini grupların da Türkmen Kültürü ve Dili Günü'nü kutlayan Maruf, Irak ve IKBY'de Türkmen Milli Günü'nün resmi olarak kabul edilmesi ve Türkmencenin de resmi dil olması taleplerini yinelediklerini vurguladı.

IKBY Meclisi, Türkmenlere ait iki özel günü resmileştirdi

IKBY Meclisi, Türkmenlere ait 2 özel günün resmileşmesi için hazırlanan yasa tasarısını oy çokluğuyla kabul etmişti.

Meclisin X hesabından 12 Ocak'ta yapılan açıklamaya göre, Türkmenlere ait özel günlerin resmileştirilmesi için düzenlenen olağan oturumda, 17 Kasım Türkmen Kültürü ve Dili, 25 Şubat da Türkmen Basını Günü olarak kabul edilmişti.

Erbil'de ilk Türkmen okulu 17 Kasım 1993'te açılırken, ilk Türkmen gazetesi de 25 Şubat 1911'de çıkmıştı.