Türkmen Milli Bayramı Kutlandı - Son Dakika
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Türkmen Milli Bayramı Kutlandı

Türkmen Milli Bayramı Kutlandı

Irak'ın Kerkük kentinde, 7 Ekim Türkmen Milli Bayramı dolayısıyla kutlama etkinlikleri düzenlendi.

07.10.2024 19:46
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Irak'ın Kerkük kentinde, Türkmen siyasi partilerinin ülke tarihinde ilk kez Erbil kentinde gerçekleştirdiği ilk kurultayda 7 Ekim'i Türkmen milli bayramı ilan etmesinin 27. yılı kutlandı.

Kerkük'ün Valilik Caddesi'nde bir araya gelen, ellerinde Irak ve Türkmen bayrakları taşıyan gençlik ve öğrenci teşkilatları kutlama düzenledi. Gençler, daha sonra Türkmen bayrakları ile süsledikleri özel arabalarıyla kentte tur attı.

Organizatörlerden Mustafa Avcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkmen Milli Bayramı dolayısıyla böyle bir kutlama organizasyonu düzenlediklerini söyledi.

Türkmen genç ve öğrencilerin bu kutlamaya katıldığını aktaran Avcı, bu önemli günden dolayı tüm Türkmenleri kutladı.

Bu önemli gün için düzenlenen kutlamaya katılmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Nevzat Kadir Şerif de Türkmenlerin Irak'ın asli unsuru olduğunu vurguladı.

Türkmenlerin de Irak'taki diğer etnik gruplar gibi siyasi ve kültürel hakkı olduğunu ifade eden Şerif, "Ülkedeki tüm zorluk, sıkıntı ve olaylara rağmen Türkmenler bu ülkede varlığını koruyacaktır. Türkmenlerin bayramını kutluyorum." dedi.

Visam Muhammed ise Türkmen gençlik harekatı olarak bu kutlamayı düzenlemekten gurur duyduklarını söyledi.

Türkmenlerin 27 yıl önce hür bir iradeyle ilk siyasi kurultayını yaptığı günde 7 Ekim'i Türkmen Milli Bayram ilan etmesi münasebetini gururla ihya ettiklerini dile getiren Muhammet, bu bayramın tüm Türk dünyası bayramı olmasını temenni etti.

7 Ekim Türkmen Milli Bayramı

Irak Türkmen Cephesi ve çeşitli siyasi kuruluşları, 7 Ekim 1997'de Irak'ın Erbil kentinde bir araya gelerek, "hür iradeyle" ilk siyasi kurultayını gerçekleştirmişti.

Birinci Türkmen Kurultayı'nda alınan önemli siyasi ve kültürel kararlardan biri de 7 Ekim'in Türkmen Milli Bayramı olarak kutlanması oldu.

Kaynak: AA

Politika, Kerkük, Güncel, Kültür, Yaşam, Irak, Son Dakika

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