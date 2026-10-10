Türkmenbaşı'ndaki BDT zirvesinde 35. yılda stratejik ortaklık bildirisi kabul edildi

ASTANA, 10 Ekim (Xinhua) -- Türkmenistan'ın Türkmenbaşı kentinde düzenlenen Bağımsız Devletler Topluluğu Devlet Başkanları Konseyi toplantısı, 9 Ekim 2026.

Bağımsız Devletler Topluluğu üyesi ülkelerin liderleri cuma günü, örgütün 35. kuruluş yıldönümü dolayısıyla bir bildiri kabul etti. Bildiride, üye ülkeler arasında stratejik ortaklığın geliştirilmesine yönelik taahhüt vurgulandı. (Fotoğraf: Kazakistan Cumhurbaşkanlığı Basın Bürosu/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)