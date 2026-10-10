Türkmenbaşı'ndaki BDT zirvesinde 35. yılda stratejik ortaklık bildirisi kabul edildi

Türkmenbaşı'ndaki BDT zirvesinde 35. yılda stratejik ortaklık bildirisi kabul edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
BDT üyesi ülkelerin liderleri, Türkmenbaşı'ndaki Devlet Başkanları Konseyi toplantısında örgütün 35. kuruluş yıldönümü dolayısıyla bildiri kabul etti. Bildiride, üyeler arasında stratejik ortaklığın geliştirilmesi taahhüdü vurgulandı.
ASTANA, 10 Ekim (Xinhua) -- Türkmenistan'ın Türkmenbaşı kentinde düzenlenen Bağımsız Devletler Topluluğu Devlet Başkanları Konseyi toplantısı, 9 Ekim 2026.
Bağımsız Devletler Topluluğu üyesi ülkelerin liderleri cuma günü, örgütün 35. kuruluş yıldönümü dolayısıyla bir bildiri kabul etti. Bildiride, üye ülkeler arasında stratejik ortaklığın geliştirilmesine yönelik taahhüt vurgulandı. (Fotoğraf: Kazakistan Cumhurbaşkanlığı Basın Bürosu/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)
Kaynak: Xinhua
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