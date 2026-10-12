Türkmenbaşı zirvesinde Türkistan Altılısı doğdu, Türkiye Şuşa ile yapıya eklendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türkmenbaşı zirvesinde Türkistan Altılısı doğdu, Türkiye Şuşa ile yapıya eklendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Prof. Dr. Aygün Attar, Azerbaycan'ın Türkmenbaşı'ndaki Orta Asya Devlet Başkanları 8. İstişare Toplantısı'na ilk kez tam üye katılmasını AA Analiz'de değerlendirdi. Yazıda, C6/Türkistan Altılısı'nın doğduğu ve Türkiye'nin Şuşa Beyannamesi üzerinden yapıya eklendiği vurgulandı.

Türkiye- Azerbaycan Dostluk, İşbirliği ve Dayanışma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Aygün Attar, Azerbaycan'ın Orta Asya Devlet Başkanları Zirvesi'ne ilk kez tam üye olarak katılmasının bölge ülkeleri ve Türkiye için önemini AA Analiz için kaleme aldı.

...

Küresel jeopolitiğin fay hatları yerinden oynarken Türk dünyası sessiz ama derinden, asırlık hasretleri kıtasal bir güce dönüştürecek tarihi adımlar atıyor. Bunun en taze ve en somut örneğine geçtiğimiz günlerde Türkmenistan'ın Türkmenbaşı kentinde, Avaza'nın mavi sularının kıyısında şahitlik ettik. Azerbaycan ve Orta Asya Devlet Başkanları 8. İstişare Toplantısı, sadece liderlerin bir araya geldiği diplomatik bir rutin değil, Hazar'ın iki yakasını kurumsal olarak mühürleyen jeopolitik bir devrimdir.

Bu zirveyle birlikte coğrafyayı tarihi bağlarından ve ruhundan koparan "Orta Asya" terminolojisi artık resmiyette de tarihe karışmıştır. Atılan imzalarla Azerbaycan bu yapıya kalıcı olarak dahil oldu ve coğrafyanın asıl adı olan Türkistan ekseninde kalıcı bir "C6" (Türkistan Altılısı) formatı doğdu. 2027 yılında bu büyük bölgesel mekanizmanın dönem başkanlığını Azerbaycan'ın devralacak olması da Kafkasya ve Türkistan entegrasyonunun artık geri dönülemez bir yola girdiğinin en net ilanıdır.

Türkiye açısından stratejik kazanım: Şuşa Beyannamesi Hazar'ın doğusunda

Azerbaycan'ın bu ittifaka tam üye olarak katılımı, hiç şüphesiz en büyük jeopolitik avantajı Türkiye'ye sunuyor. Zira Türkiye, Azerbaycan ile imzaladığı tarihi Şuşa Beyannamesi sayesinde Bakü ile "müttefiklik" ilişkisini en üst askeri ve diplomatik düzeyde tescil etti. Dolayısıyla Azerbaycan'ın Türkistan ittifakının kalıcı bir parçası haline gelmesi, Türkiye'nin de dolaylı ama son derece güçlü bir şekilde Türkistan ülkeleri ittifakının bir parçası haline gelmesi demektir.

Ankara, Şuşa üzerinden Hazar'ın doğusundaki bu yeni "C6" mimarisine doğrudan eklemlenmiştir. Bu durum, Türkiye'nin Türk dünyasındaki merkezi rolünü pekiştirirken Türkistan üzerindeki diplomatik, askeri ve ekonomik nüfuz alanını da geometrik olarak katlamaktadır.

Lojistik egemenlik ve Orta Koridor'un kalbi

Ukrayna-Rusya Savaşı sonrasında küresel ticaret haritası yeniden çizildi. Kuzey Koridoru'nun güvenliğini kaybetmesi, Batı dünyasının gözünü Çin'den Avrupa'ya uzanan Orta Koridor'a (Trans-Hazar uluslararası taşımacılık güzergahı) çevirdi. İşte Türkmenbaşı Zirvesi, bu devasa hattın üzerindeki yapay sınırları, gümrük duvarlarını ve bürokratik engelleri kaldıran iradeyi ortaya koydu.

Burada sadece demir yolları ve limanlar senkronize edilmiyor; Hazar'ın altından geçen fiber optik altyapı projeleriyle "Dijital İpek Yolu" inşa ediliyor. Kars-Tiflis-Bakü hattıyla birleşen bu mega lojistik ağ, artık doğu ile batı arasındaki en güvenli, en hızlı ve en sürdürülebilir can damarıdır.

-"Altı ekonomi, tek ürün"

Ekonomik boyutta ise zirve, sadece ham madde satan ülkeler topluluğu olmadığımızı dünyaya haykırmıştır. Bölge liderlerinin üzerinde mutabık kaldığı "Altı ekonomi, tek ürün" vizyonu; sınır ötesi endüstri parklarının, ortak yatırım fonlarının ve küresel pazarda rekabet edecek ortak üretim zincirlerinin habercisidir. Türk dünyası, küresel ekonomide artık sadece kaynak sağlayan bir pazar değil; kendi kuralını koyan, kendi katma değerini üreten küresel bir aktör olma iddiasındadır.

Cebeci'deki ruhtan Hazar'ın doğusuna

Tarih, birbirinden koparılmaya çalışılan milletlerin hafızasını asla silemez. Takvimleri biraz geriye saralım: 1921 yılının kasım ayında Ankara'nın Cebeci semtinde, Milli Mücadele'nin en zorlu günlerinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Azerbaycan sefarethanesinin açılışında kardeş ülkenin bayrağını kendi elleriyle göndere çekmişti. 1992'nin mayıs ayında ise Aras Nehri üzerinde açılan Umut Köprüsü, Ermeni ablukası altındaki Nahçıvan'a can simidi olmuş, Hasret Köprüsü'nü Vuslat Köprüsü'ne dönüştürmüştü.

İşte bugün Türkmenbaşı'nda vücut bulan "C6" ruhu, 1921'de Ankara Cebeci'de çakan o ilk kıvılcımın, 1992'den bu yana Nahçıvan'da yükselen o inancın asırlık meyvesidir. Kars'tan Nahçıvan'a açılan o küçük kapı, bugün Şuşa Beyannamesi'nin ittifak ruhuyla Hazar'ı aşarak Türkistan coğrafyasının derinliklerine uzanan devasa bir kıtasal kapıya dönüşmüştür.

Cumhuriyet'imizin yeni yaşını kutlamaya hazırlandığımız bu anlamlı ayda Türkmenbaşı'ndan yükselen bu güçlü ses bize tek bir şeyi müjdeliyor: 21. yüzyıl sadece lafta değil; jeopolitikte, lojistikte ve ekonomide resmen Türk asrı olmaktadır. Kardeşlik köprülerimiz artık sadece nehirlerin değil, denizlerin ve kıtaların da üzerinden geçiyor.

[Prof. Dr. Aygün Attar, Türkiye Azerbaycan Dostluk İşbirliği ve Dayanışma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanıdır.]

Makalelerdeki fikirler yazarına aittir ve Anadolu Ajansının editoryal politikasını yansıtmayabilir.

Kaynak: AA
Dış PolitikaAygün AttarAzerbaycanOrta AsyaTürkistanPolitikaTürkiyeEkonomiGüncelDünyaŞuşaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dolarda 18 ay sonra bir ilk Dolarda 18 ay sonra bir ilk
Servet değerindeki biletler kapış kapış gitti RAMS Park kapalı gişe Servet değerindeki biletler kapış kapış gitti! RAMS Park kapalı gişe
Ankara’da bir dönemin sonu Hepsinin kapısına kilit vuruldu Ankara'da bir dönemin sonu! Hepsinin kapısına kilit vuruldu
Kaplanın saldırısında feci şekilde can verdi Son hareketi dikkat çekti Kaplanın saldırısında feci şekilde can verdi! Son hareketi dikkat çekti
Görüntü Türkiye’den İki şeritli yolu kapattılar, onlarca araç geçiş için bekledi Görüntü Türkiye'den! İki şeritli yolu kapattılar, onlarca araç geçiş için bekledi
Yayıncı kuruluş bunu nasıl açıklayacak Beşiktaş maçındaki detay olay oldu Yayıncı kuruluş bunu nasıl açıklayacak? Beşiktaş maçındaki detay olay oldu
Fatih Altaylı’nın ailesinin manastırı görüntülendi Tam 1000 yıllık Fatih Altaylı'nın ailesinin manastırı görüntülendi! Tam 1000 yıllık
Otostop çekerek tır yolculuğu yapan başörtülü kadına büyük tepki var Otostop çekerek tır yolculuğu yapan başörtülü kadına büyük tepki var
Tohumu 300 lira, ürünü 50 lira etmiyor Çiftçiler dereye dökecek Tohumu 300 lira, ürünü 50 lira etmiyor! Çiftçiler dereye dökecek
Azerbaycan’da başörtüsü krizi büyüyor Azerbaycan'da başörtüsü krizi büyüyor
13:11
Barcelona öncesi Okan Buruk’tan kötü haber Milyonlar isyan etti
Barcelona öncesi Okan Buruk'tan kötü haber! Milyonlar isyan etti
12:54
Milyonlarca çalışanın beklediği hesap Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
Milyonlarca çalışanın beklediği hesap! Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
12:53
Galatasaray’da Barcelona maçı öncesi kötü haber Yıldız isim yine yok
Galatasaray'da Barcelona maçı öncesi kötü haber! Yıldız isim yine yok
12:19
11 kişiye tabut olan otobüsün şoförü kendini böyle savundu
11 kişiye tabut olan otobüsün şoförü kendini böyle savundu
12:16
İşte Azerbaycan’daki başörtüsü yasağının perde arkası
İşte Azerbaycan'daki başörtüsü yasağının perde arkası
11:44
Geliyorlar İşte Barcelona’nın Galatasaray kadrosu
Geliyorlar! İşte Barcelona'nın Galatasaray kadrosu
11:28
Ne Arda ne de Kenan İşte Messi’yi kendine hayran bırakan Türk
Ne Arda ne de Kenan! İşte Messi'yi kendine hayran bırakan Türk
11:21
Azerbaycan’da başörtüsü krizi büyüyor
Azerbaycan'da başörtüsü krizi büyüyor
10:56
Veliaht Prens’i korku sardı Sığınaklı saraylarda yaşamaya başladı
Veliaht Prens'i korku sardı! Sığınaklı saraylarda yaşamaya başladı
10:52
Süper Lig’den gitti tarih yazdı Samsunspor’un eski yıldızı Amerika’yı salladı
Süper Lig'den gitti tarih yazdı! Samsunspor'un eski yıldızı Amerika'yı salladı
10:35
Görüntü Türkiye’den İki şeritli yolu kapattılar, onlarca araç geçiş için bekledi
Görüntü Türkiye'den! İki şeritli yolu kapattılar, onlarca araç geçiş için bekledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2026 13:23:54. #7.12#
SON DAKİKA: Türkmenbaşı zirvesinde Türkistan Altılısı doğdu, Türkiye Şuşa ile yapıya eklendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei