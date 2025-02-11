Türkmenistan'a Askeri Eğitim Alanı İhraç Edildi - Son Dakika
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Türkmenistan'a Askeri Eğitim Alanı İhraç Edildi

INFINIA, Türkmenistan'a sanal gerçeklik destekli askeri eğitim alanı ihraç etti; esnek ve güncel sistem.

11.02.2025 12:19
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Eğitim teknolojileri ve savunma sanayisindeki yeteneklerin birleştirilmesiyle oluşturulan Sanal Gerçeklik Destekli Askeri Eğitim Alanı, Türkmenistan'a ihraç edildi.

Elektronik yazılım ve donanım alanındaki mühendislik yetkinlikleriyle dijital ve fiziksel dünyaları bir araya getiren deneyim alanları oluşturan INFINIA, havacılık, inşaat, eğitim, enerji, uzay ve finans gibi stratejik alanlarda projeler geliştiriyor.

Türk cumhuriyetlerinde büyüyerek bölgede güçlü bir teknoloji lideri olmayı hedefleyen INFINIA, inovasyon odaklı projeleriyle ekonomik ve teknolojik kalkınmayı desteklemeyi amaçlıyor.

Bu kapsamda, Türkmenistan Kara Kuvvetleri Askeri Lisesi'nde kullanılmak üzere, Sanal Gerçeklik Destekli Askeri Eğitim Alanı oluşturuldu. Uzman danışmanlarla birlikte geliştirilen sanal gerçeklik destekli askeri eğitim alanı, gerçek zamanlı simülasyon teknolojisinin en ileri seviyelerini içeriyor.

İnteraktif kütüphane, paraşüt atlama simülatörü, binicilik simülatörü gibi eğitim teknolojileriyle desteklenen bu alan, askeri personelin modern ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlandı.

İş Geliştirme Yöneticisi Cihan Cidacı, AA muhabirine, elektronik, mekanik, elektromekanik sistemler ve bünyelerinde bulunan yazılım ekipleriyle eğitim teknolojilerini farklı sektörlerde geliştirerek uygulamalarını yaptıklarını söyledi.

Bu çalışmalar kapsamında savunma alanında kullanılmak üzere Kara Kuvvetlerine özel bir eğitim simülasyon odası oluşturduklarını anlatan Cidacı, bunu yaparken de geleneksel askeri eğitim metotlarıyla eğitim teknolojilerini birleştirdiklerini ve bu şekilde de askerlerin gerçek zamanlı savaş simülasyonlarını deneyimlemelerini sağladıklarını ifade etti.

Kurulan altyapıya ilişkin bilgiler veren Cidacı, şöyle konuştu:

"Burada VR platform sistemleri mevcut. Bir özel askeri simülasyona sahip. Aynı zamanda askeri araç simülatörleri var. Burada sağladığımız şey, askerlerin, birliklerdeki personelin farklı roller alarak hem askeri stratejik kararlar alabilme yeteneğini geliştirmek hem takım koordinasyonunu sağlamak hem de bireysel becerilerini geliştirmek.

Toplamda 32 kişi kapasiteli bir eğitim alanı inşa ettik. Burada farklı roller var. Keskin nişancıdan sıhhıyeye, özel hareketa kadar ekipler ayrılabiliyor. Tank simülatörlerimiz var. Burada sürücüler, tank içindeki atışçı yer alıyor. 20'ye yakın er pozisyonunda askerin, strateji yönetecek askerlerin yer aldığı komple bir sistem. Proje toplam 1,5 yıl içinde projelendirilip hayata geçirildi."

Ordular güncellendikçe yenileniyor

Kurulan sistemin en büyük farkının, esnek yapısı olduğunu vurgulayan Cidacı, şunları kaydetti:

"Bunu hangi kuvvete ve ülkeye yapıyorsak o ordunun envanterine göre bunu düzenleyebiliyoruz. Seçilecek silahların tamamı, ordu envanterindeki askeri araçlara göre. Bunun özel bir üretim haline geliyor olması, dinamik bir harita yapısında olması önemli unsurlar. Burada sınır güvenliğinden şehir içi operasyonuna, dağlık alanlar, köy operasyonuna kadar açık alan muharebelerine kadar farklı haritalarda anlık olarak bir savaş realize ediyoruz. Burada hava koşulları değişebiliyor. Birlik komutanları bu operasyonu komuta kontrol sisteminden canlı olarak izliyorlar ve anlık müdahale edebiliyorlar. Dolayısıyla anlık şart değişimine karşı oradaki ordu üyelerinin nasıl reaksiyon vereceğini de çok iyi ölçmüş oluyoruz. Sanırım en büyük farkımız bu. Bu projede en baskın olan aslında yapay zeka modeli. Çünkü düşman unsurlarının tamamını son teknoloji bir yapay zeka modeli üzerine geliştirdik. Buna tekrar müdahale edilebiliyor komutanlar tarafından."

Esnek yapı sayesinde projenin sürekli güncel kaldığını dile getiren Cidacı, bu sayede ordulardaki envanter güncellemelerini hızla sisteme entegre ettiklerini söyledi.

"Çok ciddi talep var"

Kullandıkları silah "mock up"larının bire bir gerçek tepki verdiğine ve gerçek ağırlığa sahip olduğuna dikkati çeken Cidacı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ordu silahını güncelleyebiliyor. Asker ihraçlarını yenileyebiliyor. Her yeni gelen ordu envanteri için güncelleme yapıyoruz. Dolayısıyla bir ülke için kurduğumuz eğitim simülasyon odası sürekli güncellenebilir esnekliğe de sahip oluyor. Türk cumhuriyetlerinde bununla ilgili çok ciddi talep var. Sadece Kara Kuvvetlerinde de Özel Harekat özelinde değil Deniz Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri ya da bu birliklerin özel timleriyle alakalı kendi taktiklerine özel simülasyon talepleri var. Şu anda bu projeler üzerinde çalışıyoruz."

Hedeflerinin güncel teknolojiyle beraber eğitim teknolojilerine yön vermek olduğunu belirten Cihan Cidacı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Teknoloji çok hızlı gelişiyor. En güçlü kaslarımız bu teknolojiyi yakın takip eden ve uygulayabilen bir ekibe sahip olmamız. Bu simülasyon alanlarında potansiyel gördüğümüz özel bir yapılanmamız var. Bünyemizde savunma sanayisinden gelen mühendisler var. Hedefimiz bunların artırılması ve en son teknoloji olarak sürekli güncel kalması. Ordularda aktif askerlik yaşları sabit. Fakat yeni askerlerde genetik bir teknoloji kullanma yatkınlığı var. Geleneksel eğitimde eğitim teknolojilerini aktif kullanıp hatta buna yüksek teknolojiyi de entegre edip bu alanda lokomotif durumda olmayı amaçlıyoruz."

Kaynak: AA

Türkmenistan, Havacılık, Teknoloji, Güncel, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkmenistan'a Askeri Eğitim Alanı İhraç Edildi - Son Dakika

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