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Türkmenistan ve Özbekistan, Kırgızistan'a gaz tedariki konusunda yardım teklif etti - Son Dakika
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Türkmenistan ve Özbekistan, Kırgızistan'a gaz tedariki konusunda yardım teklif etti

Türkmenistan ve Özbekistan, Kırgızistan\'a gaz tedariki konusunda yardım teklif etti

Türkmenistan ve Özbekistan, Bişkek'teki Merkezi Isı ve Enerji Santrali'nde meydana gelen kaza sonrası Kırgızistan'a sıvılaştırılmış gaz temini şeklinde insani yardım sağlama teklifinde bulundu. Kırgızistan Dışişleri Bakanı, iki ülkeye teşekkürlerini iletti.

03.02.2024 13:05  Güncelleme: 13:08
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Türkmenistan ile Özbekistan'ın, Bişkek'teki Merkezi Isı ve Enerji Santrali'nde dün meydana gelen kaza sonrası Kırgızistan'a gaz tedariki konusunda yardım teklifi ettiği bildirildi.

Kırgızistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev'in, Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Raşid Meredov ve Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyar Saidov ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, Bakan Meredov'un, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov'un talimatı üzerine, Kırgızistan'a sıvılaştırılmış gaz temini şeklinde insani yardım sağlamaya hazır olduklarını söylediği ifade edildi.

Bakan Bahtiyor Saidov'un da Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in talimatıyla Kırgızistan'a gerekli yardımı sağlamaya hazır olduklarını belirttiği aktarılan açıklamada, Özbek tarafının yardım amacıyla Andican şehrinden şehrine sıvılaştırılmış gaz göndereceği bildirildi.

Açıklamada, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Kulubayev'in iki ülkeye "kardeşçe" insani yardım sağlamaya hazır oldukları için içten şükranlarını ilettiği paylaşıldı.

Başkent Bişkek'te evlere sıcak su ve kış aylarında ısıtma hizmeti sağlayan Merkezi Isı ve Enerji Santrali'nde 2 Şubat Cuma günü çıkan yangında 2'si ağır 5 kişi yaralanmıştı.

Yangın nedeniyle başkent Bişkek'teki abonelere sıcak su sağlayan üniteler devre dışı kalmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türkmenistan ve Özbekistan, Kırgızistan'a gaz tedariki konusunda yardım teklif etti - Son Dakika


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