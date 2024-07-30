Türkmenli Göleti'nde su seviyesi alarm veriyor: Çalılıklar ve adacıklar oluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Türkmenli Göleti'nde su seviyesi alarm veriyor: Çalılıklar ve adacıklar oluştu

Geniş Video İzle

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde bulunan Türkmenli Göleti, yağışların yetersizliği ve kuraklık nedeniyle kritik bir seviyeye geriledi. Göletin su seviyesi sürekli düşerken, sıcaklıkların yükselmesi durumu daha da kötüleştirdi. Göletteki su miktarı, kapasitesinin sadece yüzde 7'sine kadar düştü. Bu durum, tarımsal üretimi olumsuz etkileyebilecek bir tehlike olarak görülüyor. Su seviyesinin düşmesi, göletin doğal yapısını ve ekosistemini tehdit ediyor. Yetkililer, su tasarrufu ve alternatif su kaynakları konusunda çalışmalar yapıyor.

30.07.2024 14:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkmenli Göleti'nde su seviyesi alarm veriyor: Çalılıklar ve adacıklar oluştu

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesindeki Türkmenli Göleti, yağışların yetersizliği ve kuraklık nedeniyle kritik bir seviyeye geriledi. Göletin su seviyesi yaz başından bu yana sürekli düşerken, sıcaklıkların zaman zaman 35 dereceye ulaşması durumu daha da kötüleştirdi.

İlçedeki bazı mahallelerin içme suyu ihtiyacını karşılayan ve aynı zamanda tarımsal sulama için de kullanılan Türkmenli Göleti, son günlerde iyice azalan su seviyesi ile dikkat çekiyor. Göletteki su miktarı, şu anda kapasitesinin sadece yüzde 7'sine kadar düştü.

Marmaraereğlisi ilçesi, bu yaz mevsiminde beklenen yağışları alamadı. Uzun süredir devam eden kuraklık, göletteki su miktarının hızla azalmasına neden oldu. Bölgede tarım ile uğraşan çiftçiler, su seviyesinin düşmesiyle birlikte büyük bir endişe içine girdi. Göletin bu denli su kaybı yaşaması, önümüzdeki günlerde tarımsal üretimi olumsuz etkileyebilecek potansiyel bir tehlike olarak görülüyor.

Gölette suyun azalması sebebiyle adacıklar oluştu ve suyun dibindeki çalılıklar ortaya çıktı. Bu durum, göletin doğal yapısını ve ekosistemini tehdit ediyor. Su seviyesinin düşmesi, çevresel dengeleri bozarken, doğal yaşam için de büyük bir risk teşkil ediyor.

Yetkililer, su tasarrufu konusunda vatandaşları bilinçlendirmeye çalışırken, bölgede su yönetimi ve alternatif su kaynakları konusunda da çalışmalar yapıyor. Türkmenli Göleti'ndeki su seviyesinin düşmesi, yerel halkı ve çiftçileri tedirgin ederken, durumun daha fazla kötüye gitmemesi için acil önlemler alınması gerektiği belirtiliyor.

Su seviyesi düştüğü için göletin etrafında genişleyen çamur alanlar ve azalan su miktarı, göletin doğal yapısını da tehdit ediyor. Çevreciler, su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir yönetim stratejilerinin uygulanması gerektiğine dikkat çekiyor.

Kaynak: İHA

Marmaraereğlisi, Tekirdağ, Tarım, Çevre, Doğa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkmenli Göleti'nde su seviyesi alarm veriyor: Çalılıklar ve adacıklar oluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:13 AK Partili Tuğrul Türkeş’ten Bahçeli’yi kızdıracak sözler: Gangsterliği size Türkeş mi öğretti AK Partili Tuğrul Türkeş'ten Bahçeli'yi kızdıracak sözler: Gangsterliği size Türkeş mi öğretti?
13:47 Ekonomi Araştırma Enstitüsü: Alman ekonomisi krize saplandı, üçüncü çeyrekte iyileşme beklenmiyor Ekonomi Araştırma Enstitüsü: Alman ekonomisi krize saplandı, üçüncü çeyrekte iyileşme beklenmiyor
13:22 Düzenleme TBMM’den geçti, başıboş köpekleri ilk toplayan DEM Partili Silvan belediyesi oldu Düzenleme TBMM'den geçti, başıboş köpekleri ilk toplayan DEM Partili Silvan belediyesi oldu
13:20 Sosyal medyada sahte diploma satışı Lisans için 25 bin TL istiyorlar, e-Devlet iddiası ise tam skandal Sosyal medyada sahte diploma satışı! Lisans için 25 bin TL istiyorlar, e-Devlet iddiası ise tam skandal
13:19 Bir günde 10 bin lira toplayan dilencinin sırrı ortaya çıktı Bir günde 10 bin lira toplayan dilencinin sırrı ortaya çıktı
14:47 7 yıl sonra setlere dönen Sinem Kobal’dan ilk kare geldi 7 yıl sonra setlere dönen Sinem Kobal'dan ilk kare geldi
13:47 Erkek mahkumla cinsel ilişkiye giren İngiliz kadın gardiyan, müebbet hapis cezası ile karşı karşıya kaldı Erkek mahkumla cinsel ilişkiye giren İngiliz kadın gardiyan, müebbet hapis cezası ile karşı karşıya kaldı
12:51 Cemil İpekçi’nin pansiyonunda kanalizasyon patladı Belediyeye seslenip öfke kustu Cemil İpekçi'nin pansiyonunda kanalizasyon patladı! Belediyeye seslenip öfke kustu
11:51 Olimpiyat Oyunları’nda Türkiye’ye atıcılık branşında ilk madalya Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'ye atıcılık branşında ilk madalya
11:44 Kenan Işık için AKM’de tören düzenlendi Tabutunun başındaki isim dikkat çekti Kenan Işık için AKM'de tören düzenlendi! Tabutunun başındaki isim dikkat çekti
11:08 Ticaret Bakanlığı’nın radarından kaçamadı Şeyma Subaşı’na gizli reklam yaptığı gerekçesiyle 550 bin liraceza Ticaret Bakanlığı'nın radarından kaçamadı! Şeyma Subaşı'na gizli reklam yaptığı gerekçesiyle 550 bin liraceza
11:06 Emniyet müdürü ile doktor arasındaki tartışma hastaneyi karıştırdı Soruşturma başlatıldı Emniyet müdürü ile doktor arasındaki tartışma hastaneyi karıştırdı! Soruşturma başlatıldı
11:01 İzmir’den sonra bir elektrik faciası daha Malatya’da sokak ortasında ölü bulundu İzmir'den sonra bir elektrik faciası daha! Malatya'da sokak ortasında ölü bulundu
10:51 Şarkıcı Gülşen konserinde yanlışlıkla sinek yuttu Şarkıcı Gülşen konserinde yanlışlıkla sinek yuttu
10:39 AK Parti’de transfere Cumhurbaşkanı Erdoğan freni: Biz fırsatçılık yapmayız, bir süre bekleyin AK Parti'de transfere Cumhurbaşkanı Erdoğan freni: Biz fırsatçılık yapmayız, bir süre bekleyin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2024 15:39:18. #1.11#
SON DAKİKA: Türkmenli Göleti'nde su seviyesi alarm veriyor: Çalılıklar ve adacıklar oluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement