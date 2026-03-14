Türkmenli Göleti'nde Su Seviyesi Artıyor - Son Dakika
Türkmenli Göleti'nde Su Seviyesi Artıyor

Türkmenli Göleti\'nde Su Seviyesi Artıyor
14.03.2026 13:58
Tekirdağ'daki Türkmenli Göleti, bu yılki yağışlarla su seviyesini yüzde 11'e yükseltti.

Tekirdağ'da geçen yıl kuraklık nedeniyle kritik seviyeye gerileyen Türkmenli Göleti, bu yıl etkili olan yağışların ardından yeniden su tutmaya başladı.

Marmaraereğlisi ilçesinde sulama amacıyla kullanılan ve ilçedeki bazı mahallelere içme suyu sağlayan Türkmenli Göleti'nde doluluk oranı geçen yıl yüzde 1'in altına kadar düşmüştü.

Kuraklık nedeniyle gölette suyun çekildiği alanlarda derin çatlaklar oluşmuştu.

Kentte bu yıl etkili olan yağışların ardından göletin su seviyesi yüzde 11'e yükseldi.

Su seviyesindeki artışla birlikte bazı kuşların da gölete gelerek beslendiği gözlendi.

Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Onur Bozkurter, gazetecilere, bu yıl yağışların su kaynaklarına olumlu yansıdığını söyledi.

İklim değişikliğinin geçen yıl su kaynaklarını olumsuz etkilediğini belirten Bozkurter, şunları kaydetti:

"Geçen yıl kentteki birçok baraj ve göletin seviyesi ciddi oranda düşmüştü. Bu yıl yağışlarla birlikte su kaynaklarının seviyelerinde artış yaşandı. Türkmenli Göleti'nde de son yağışlarla birlikte su seviyesinde yükseliş oldu. Yağışların devam etmesi halinde göletteki su seviyesinin daha da artmasını bekliyoruz. Bu gelişme bölgedeki su kaynakları açısından sevindirici bir durum. Su kaynaklarımızı korumak ve verimli kullanmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkmenli Göleti'nde Su Seviyesi Artıyor - Son Dakika

Cem Uzan, Fransa’da 68 milyar dolarlık tazminat davasını kaybetti Cem Uzan, Fransa'da 68 milyar dolarlık tazminat davasını kaybetti
Anne ve anneannesini 110 parçaya ayırıp uzuvlarını camdan atan Rabia’nın cezası belli oldu Anne ve anneannesini 110 parçaya ayırıp uzuvlarını camdan atan Rabia'nın cezası belli oldu
Galatasaray yayın geliri için Tahkim’e gidiyor Galatasaray yayın geliri için Tahkim'e gidiyor
Kara Kuvvetleri Komutanı Tokel, İran sınırında Kara Kuvvetleri Komutanı Tokel, İran sınırında
Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti
Sadettin Saran, ara transfer döneminde görüştüğü forvetlerin ismini verdi Sadettin Saran, ara transfer döneminde görüştüğü forvetlerin ismini verdi

14:41
Tanju Özcan dosyasında yasak aşk iddiası Mesajlar ifşa oldu: Hepinize yeterim
Tanju Özcan dosyasında yasak aşk iddiası! Mesajlar ifşa oldu: Hepinize yeterim
13:31
AK Partili Ali Şahin: Netanyahu Mescid-i Aksa’yı yıkmak için bu savaşı peydahladı
AK Partili Ali Şahin: Netanyahu Mescid-i Aksa'yı yıkmak için bu savaşı peydahladı
13:11
Trump: İran anlaşma istiyor ama bunu kabul etmem
Trump: İran anlaşma istiyor ama bunu kabul etmem
13:00
7 ülkeden eşzamanlı askeri yığınak
7 ülkeden eşzamanlı askeri yığınak
12:47
Savaşta bir ilk ABD ve İsrail’in ardından bir ülke daha İran’a saldırdı
Savaşta bir ilk! ABD ve İsrail'in ardından bir ülke daha İran'a saldırdı
12:32
ABD, adım adım kara savaşına hazırlanıyor Asker sayısı arttı, savaş gemisi de geliyor
ABD, adım adım kara savaşına hazırlanıyor! Asker sayısı arttı, savaş gemisi de geliyor
