Türkoğlu İlçesinde Bozuk Yollar Sorun Olmaya Devam Ediyor

Türkoğlu ilçesinde yol sorunu

İlçedeki vatandaşlar ara yolların bozuk olmasının yanı sıra toz, toprak ve çamurundan şikayetçi

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde yaşayan vatandaşlar ilçedeki mahalle yollarının bozukluğundan dertli. Vatandaşlar, Türkoğlu Belediyesinin asfaltlama ve parke çalışması yapmasını istiyor.

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde ara yolların bozuk olması, vatandaşların ve sürücülerin tepkisini topluyor. Özellikle sık kullanılan ana arterlere bağlanan yolların çukurlarla dolu olması, hem araç sahiplerine maddi zarar veriyor hem de ulaşımı zorlaştırıyor. Yolların durumu nedeniyle sürücüler araçlarının sık sık tamire ihtiyaç duyduğunu belirtirken, ulaşım süresinin uzaması da vatandaşlar için günlük yaşamı zorlaştıran bir etken haline geliyor.

Sürücü Ali Sığırcı, "Burası deprem bölgesi ve ara yollar çok berbat. Araçlar mahvoluyor. Evler de toz ve topraktan geçilmiyor. İnsanlar etkileniyor şuanda yeni başkandan yollarımızın yapılmasını istiyoruz" dedi.

Bölge sakinlerinden Ramazan Okumuş yaptığı açıklamada, "Her gün aynı yollardan geçiyoruz ve her seferinde araçlarımız zarar görüyor. Yetkililerden bu yolların bir an önce düzeltilmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Benzer şekilde ilçede yaşayan diğer vatandaşlar da, yolların kötü durumda olması nedeniyle güvenlik kaygısı taşıdıklarını belirtiyor.

Henüz yetkililerden resmi bir açıklama yapılmazken, mahalle sakinleri ve sürücüler sorunun bir an önce çözülmesi çağrısında bulunuyor.

Bozuk yolların sadece araç sahiplerini değil, yayaları da etkilediği, özellikle yağışlı havalarda yolların çamur deryasına dönüştüğü belirtiliyor.