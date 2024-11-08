Türkoğlu İlçesinde Bozuk Yollar Sorun Olmaya Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Türkoğlu İlçesinde Bozuk Yollar Sorun Olmaya Devam Ediyor

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde yaşayan vatandaşlar, bozuk yollar nedeniyle ulaşımda sıkıntı yaşadıklarını ve yetkililerden asfaltlama ile parke çalışmaları yapılmasını talep ediyor. Araç sahipleri sürekli tamir masraflarıyla karşılaşıyor ve yolların durumu günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

08.11.2024 21:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkoğlu ilçesinde yol sorunu

İlçedeki vatandaşlar ara yolların bozuk olmasının yanı sıra toz, toprak ve çamurundan şikayetçi

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde yaşayan vatandaşlar ilçedeki mahalle yollarının bozukluğundan dertli. Vatandaşlar, Türkoğlu Belediyesinin asfaltlama ve parke çalışması yapmasını istiyor.

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde ara yolların bozuk olması, vatandaşların ve sürücülerin tepkisini topluyor. Özellikle sık kullanılan ana arterlere bağlanan yolların çukurlarla dolu olması, hem araç sahiplerine maddi zarar veriyor hem de ulaşımı zorlaştırıyor. Yolların durumu nedeniyle sürücüler araçlarının sık sık tamire ihtiyaç duyduğunu belirtirken, ulaşım süresinin uzaması da vatandaşlar için günlük yaşamı zorlaştıran bir etken haline geliyor.

Sürücü Ali Sığırcı, "Burası deprem bölgesi ve ara yollar çok berbat. Araçlar mahvoluyor. Evler de toz ve topraktan geçilmiyor. İnsanlar etkileniyor şuanda yeni başkandan yollarımızın yapılmasını istiyoruz" dedi.

Bölge sakinlerinden Ramazan Okumuş yaptığı açıklamada, "Her gün aynı yollardan geçiyoruz ve her seferinde araçlarımız zarar görüyor. Yetkililerden bu yolların bir an önce düzeltilmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Benzer şekilde ilçede yaşayan diğer vatandaşlar da, yolların kötü durumda olması nedeniyle güvenlik kaygısı taşıdıklarını belirtiyor.

Henüz yetkililerden resmi bir açıklama yapılmazken, mahalle sakinleri ve sürücüler sorunun bir an önce çözülmesi çağrısında bulunuyor.

Bozuk yolların sadece araç sahiplerini değil, yayaları da etkilediği, özellikle yağışlı havalarda yolların çamur deryasına dönüştüğü belirtiliyor.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kahramanmaraş, Belediye, Türkoğlu, Politika, Güncel, Ulaşım, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkoğlu İlçesinde Bozuk Yollar Sorun Olmaya Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:49 Ünlü yer bilimciden korkutan açıklama: 3 bölgede deprem olabilir, hazırlık yapın Ünlü yer bilimciden korkutan açıklama: 3 bölgede deprem olabilir, hazırlık yapın
19:02 Yüksel Güran’ın kız kardeşi salondan çıkarken ablasına böyle bağırdı: Allah büyüktür Yüksel Güran'ın kız kardeşi salondan çıkarken ablasına böyle bağırdı: Allah büyüktür
07:37 Narin Güran davasında 2. duruşma sona erdi Kilit isim konuşmadı Narin Güran davasında 2. duruşma sona erdi! Kilit isim konuşmadı
10:21 Hazal Subaşı ve Ulaş Tuna Astepe’nin fotoğrafına tepki yağdı Hazal Subaşı ve Ulaş Tuna Astepe'nin fotoğrafına tepki yağdı
10:19 Oyun oynarken üzerine radyatör düşen çocuk hayatını kaybetti Oyun oynarken üzerine radyatör düşen çocuk hayatını kaybetti
10:16 Para teklifi bile onu durdurmadı: Bu yumruk Gazzeli çocuklar için Para teklifi bile onu durdurmadı: Bu yumruk Gazzeli çocuklar için
09:56 Elon Musk’ın kızı Vivian, Trump’ın başkanlığı sonrası ABD’yi terk etmeyi planlıyor Elon Musk'ın kızı Vivian, Trump'ın başkanlığı sonrası ABD'yi terk etmeyi planlıyor
09:53 75 kilo veren kadın, kabinde kıyafet denerken gözyaşlarına hakim olamadı 75 kilo veren kadın, kabinde kıyafet denerken gözyaşlarına hakim olamadı
09:45 Uzmanlar Marmara için uyardı Uzmanlar Marmara için uyardı
09:37 Özgür Özel’in ’’MİT’’ iddiaları sonrası İbrahim Kalın’dan telefon Özgür Özel'in ''MİT'' iddiaları sonrası İbrahim Kalın'dan telefon
09:36 Bitcoin’e milyar dolarlık yatırım: BlackRock Bitcoin ETF’si tarih yazdı Bitcoin'e milyar dolarlık yatırım: BlackRock Bitcoin ETF'si tarih yazdı
09:34 Ümit Özdağ, Yavuz Ağıralioğlu’nun üstünü neden çizdiğini anlattı Ümit Özdağ, Yavuz Ağıralioğlu'nun üstünü neden çizdiğini anlattı
09:30 Sadece Fenerbahçe yenildi İşte UEFA Ülke puanı sırlamasında son durum Sadece Fenerbahçe yenildi! İşte UEFA Ülke puanı sırlamasında son durum
09:19 Galatasaray’ın tarihi zaferi İngiliz basınını salladı Galatasaray'ın tarihi zaferi İngiliz basınını salladı
09:16 Akıllara durgunluk veren gıda sahtekarlığı Akıllara durgunluk veren gıda sahtekarlığı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2024 23:08:30. #1.12#
SON DAKİKA: Türkoğlu İlçesinde Bozuk Yollar Sorun Olmaya Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.