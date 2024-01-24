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Türkoğlu'nda Zincirleme Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
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Türkoğlu'nda Zincirleme Trafik Kazası: 1 Yaralı

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesine bağlı Akçalı Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında 2 servis minibüsü ile 1 pikap birbirine çarptı. Kazada, 46 K 0768 plakalı servis minibüsünde bulunan S.D. yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik bir süre tek şeritten kontrollü sağlandıktan sonra normale döndü.

Türkoğlu\'nda Zincirleme Trafik Kazası: 1 Yaralı
24.01.2024 - 08:37,
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Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Akçalı Mahallesi'nde 2 servis minibüsü ile 1 pikabın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazada 46 K 0768 plakalı servis minibüsünde bulunan S.D. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan S.D. sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırdı.

Bölgede bir süre tek şeritten kontrollü sağlanan trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Türkoğlu'nda Zincirleme Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
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