Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin "Türkülerle Anadolu" Konserler Dizisini Başladı - Son Dakika
Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin "Türkülerle Anadolu" Konserler Dizisini Başladı

10.02.2026 13:18  Güncelleme: 14:45
Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Türkülerle Anadolu' konserler dizisinin ilk programı, Doğu Anadolu Bölgesi'ne ait türkülerle gerçekleştirildi. Konserde sanatçı Şükran Çelik performans sergiledi.

(MANİSA)- Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Türkülerle Anadolu" konserler dizisinin ilk programı, Doğu Anadolu Bölgesi'ne ait türkülerle gerçekleştirildi.

"Türkülerle Anadolu" konserler dizisi başladı. Ferdi Zeyrek Millet Çarşısı'nda gerçekleştirilen konserde vatandaşlar, Doğu Anadolu'nun en sevilen ezgileriyle keyifli bir akşam geçirdi. Gecede,  sanatçı Şükran Çelik sahne alırken, Kemal Yılmaz Erzurum Dadaşlar fasıl ekibi de performansıyla sanatçıya eşlik etti."

Programa, Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Ferhat Fırat, Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Aydın, Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkiler Dairesi Başkanı Mehmet Ziya Çiçek, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Doğan, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda sanatsever katıldı.

"Hemşehrilerimizin kültürüne sahip çıkmak için var gücümüzle çalışıyoruz"

Manisa'nın kültürel değerlerine sahip çıkma sözü veren Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkiler Dairesi Başkanı Mehmet Ziya Çiçek, "Besim Başkanımızın selam ve sevgilerini getirdim. Manisalı hemşehrilerimizin kültürüne ve mirasına sahip çıkmak için var gücümüzle çalışıyoruz. 'Türkülerle Anadolu' programımız sadece Doğu Anadolu ile sınırlı kalmayacak; Karadeniz, Ege ve Trakya yörelerimizin ezgilerini de sırasıyla Manisalılarla buluşturmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Dernek Başkanı Adem Yılmaz ise organizasyondaki iş birliğine dikkat çekerek, "Bu anlamlı geceyi dernek başkanlarımızla el birliğiyle organize ettik. Bizlere her zaman destek olan kıymetli Başkanımız Besim Dutlulu'ya huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum" dedi.

Gecenin sonunda, Manisa Bitlisliler Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Cevdet Çiçek ile Manisa Erzurum Dadaşlar Yardımlaşma ve Kültür Derneği Başkanı Adem Yılmaz, desteklerinden dolayı Mehmet Ziya Çiçek'e plaket takdim etti.

Kaynak: ANKA

