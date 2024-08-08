Turkuvaz Medya Grubu'nun Youtube kanalları çalındı haberine erişim engeli - Son Dakika
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Turkuvaz Medya Grubu'nun Youtube kanalları çalındı haberine erişim engeli

Turkuvaz Medya Grubu\'nun Youtube kanalları çalındı haberine erişim engeli

Medyaradar, Turkuvaz Medya Grubu'nun Youtube kanallarının çalındığı haberini yayınladıktan sonra siteye erişim engeli getirilmesine tepki gösterdi. Haberin doğru olduğu belirtilerek, erişim yasağı kararı üzerine haberin anında kaldırıldığı ifade edildi.

08.08.2024 19:29
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(ANKARA) - Medyaradar, sitesinde yayınladığı "Turkuvaz Medya Grubu'nun Youtube kanalları çalındı" haberinin anında kaldırılmasına karşın siteye erişim engeli getirilmesine tepki gösterdi.

Medyaradar'dan "Hukuksuzluğa karşı mücadele çağrısı" başlığıyla yapılan açıklamada; internet sitesinde 23 Haziran'da yayınlanan "Turkuvaz Medya Grubu'nun Youtube kanalları çalındı" başlıklı haberinden sonra, 27 Haziran'da habere erişimin engellenmesi kararı alındığı belirtildi. Haberin doğru ve gerçek olduğu belirtilen açıklamada, haberle ilgili erişim yasağı kararı üzerine haberin siteden anında kaldırıldığı vurgulandı. Medyaradar'ın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Aradan bir aydan fazla bir zaman geçtikten sonra yani 30 Temmuz'da Turkuaz Medya avukatları mahkemeye başvurdu. Sitemizin künyesinde Genel Yayın Yönetmeninin, Haber Merkezi editörünün, Hukuk Müşavirimizin isimleri, mail adresleri ve telefonları bulunduğu halde, bize ulaşamadıklarını, erişim engelleme kararını uygulatamadıklarını iddia ettiler. Bu gerekçeyle 'sitenin tamamen kapatılması' kararı verilmesini talep ettiler. Yani avukatlar gerçek dışı beyanla talepte bulundular."

"Haber anında kaldırıldığı halde sitenin kapatılması hukuksuzdur"

Açıklamada, 30 Temmuz'daki karara, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti başta olmak üzere diğer meslek örgütleri ile medya kuruluşlarının tepki gösterdiği bildirilirken karar üzerine Medyaradar avukatlarının harekete geçtiği belirtildi. Sitenin kapatılmasına gerekçe olarak gösterilen haberin anında kaldırıldığı ve sitenin kapatılmasının hukuksuz olduğu belirtilen açıklamada şöyle denildi:

"Hakimin verdiği kararda geçen 7. madde gereğince (Erişimin engellenmesine konu içeriğin yayından çıkarılmış olması durumunda hakim kararı kendiliğinden hükümsüz kalır) sitenin erişime açılması gerektiğini üst mahkemeye ve Erişim Sağlayıcıları Birliği'ne başvurarak ilettiler.

"Bu hukuksuzluğa dur denilecek mi"

Ancak üst mahkeme de tıpkı kararı veren mahkeme gibi yeni bir hukuksuzluğa imza attı ve itirazı reddetti. Şimdi gözler Erişim Sağlayıcıları Birliği'nde. Bu hukuksuzluğa 'dur' denilecek mi, yoksa sırtını iktidara dayayan bir medya kuruluşunun başka bir medya sitesini boğmasına izin mi verilecek; bekleyip hep birlikte göreceğiz.

"Medyaradar olarak bugüne kadar hiçbir haksızlığı görmezden gelmedik"

Biz Medyaradar olarak bugüne kadar hiçbir haksızlığı görmezden gelmedik. Hele hele söz konusu haksızlık meslek kuruluşlarımıza ve meslektaşlarımıza yönelikse, kendimizi tüm varlığımızla ortaya koyduk.

Şimdi birileri, belki iktidar sahiplerinin haberi bile olmadan onlarla olan yakınlıklarını bize karşı kullanıyor ve yayıncılık hakkımızı elimizden almaya çalışıyor. Üstelik hiçbir yasal gerekçeleri olmadığı halde."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Turkuvaz Medya Grubu'nun Youtube kanalları çalındı haberine erişim engeli - Son Dakika

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