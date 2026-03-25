Turnalı Sahil'e Fidan Dikimi
Turnalı Sahil'e Fidan Dikimi

25.03.2026 13:38
Muğla Turnalı sahilinde yangın sonrası 350 fidan dikildi, toplamda 28 bin fidan hedefleniyor.

Muğla'nın Turnalı sahili kenarında yaklaşık 1,5 yıl önce çıkan orman yangınında zarar gören alana fidan dikildi.

Merkez ilçe Menteşe'de 18 Ekim 2024'te başlayan ve birçok noktada etkili olan yangın sonrası bölgede rehabilitasyon çalışması yapıldı.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince de bölgenin yeniden yeşillendirilmesi için yanan alanlar temizlenerek, ağaçlandırma çalışması yürütüldü.

Orman Haftası etkinlikleri kapsamında Turnalı sahil bandındaki yanan alanın yeniden yeşermesi için fidan dikim töreni düzenlendi.

Vali Yardımcısı Murat Sarı, protokol üyeleri, öğrenciler, denetimli serbestlik kapsamındaki hükümlüler, jandarma ile adliye personeli, Uluslararası Gençlik Merkezi gönüllüleri ile bölgede yaşayanlar, belirlenen alanda fidanları toprakla buluşturdu.

Törende konuşan Vali Yardımcısı Sarı, ağaçlandırma faaliyetlerinin belirli günlerle sınırlı kalmayacağını belirterek, Turnalı Mahallesi'nin de kısa sürede eski yeşil örtüsüne kavuşması için çalıştıklarını söyledi.

Ağaçlar ve ormanların geleceğe aktarılması gereken en önemli miras olduğunu vurgulayan Sarı, çocuklara orman ve ağaç sevgisinin aşılanması gerektiğini kaydetti.

Etkinlikte 350 fidan dikildi. Hafta kapsamında ise il genelinde yaklaşık 28 bin fidanın toprakla buluşturulacağı öğrenildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güncel, Çevre, Muğla, Doğa, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yer yarıldı, görüntüler dehşete düşürdü Kimse bölgeye yaklaşamıyor Yer yarıldı, görüntüler dehşete düşürdü! Kimse bölgeye yaklaşamıyor
Interpol bile devrede Avrupa’da dev şike operasyonu Interpol bile devrede! Avrupa'da dev şike operasyonu
Griezmann yeni kulübüne imzayı attı Temmuz ayında takıma katılacak Griezmann yeni kulübüne imzayı attı! Temmuz ayında takıma katılacak
Sergen Yalçın kararını verdi Sezon sonu kıyamet kopacak Sergen Yalçın kararını verdi! Sezon sonu kıyamet kopacak
8 yaşındaki çocuk, annesinin hayatını kurtardı 8 yaşındaki çocuk, annesinin hayatını kurtardı
Fenerbahçe Beko, Nicolo Melli ile anlaşmaya vardı Fenerbahçe Beko, Nicolo Melli ile anlaşmaya vardı

14:55
Galatasaray’dan Virgil van Dijk bombası Dursun Özbek bitirecek
Galatasaray'dan Virgil van Dijk bombası! Dursun Özbek bitirecek
14:30
ünlü isimlere yapılan son operasyonun odağında Boğaz’daki VIP partiler var
ünlü isimlere yapılan son operasyonun odağında Boğaz'daki VIP partiler var
14:06
Terörsüz Türkiye sürecinde kritik aşama İşte yeni kurulda yer alacak birimler
Terörsüz Türkiye sürecinde kritik aşama! İşte yeni kurulda yer alacak birimler
13:20
MSB: Türkiye ve İngiltere, Eurofighter sözleşmesini bugün imzalayacak
MSB: Türkiye ve İngiltere, Eurofighter sözleşmesini bugün imzalayacak
13:16
Hindistan’ı kaosa sürükleyen söylenti Hükümetten önemli bir çağrı var
Hindistan'ı kaosa sürükleyen söylenti! Hükümetten önemli bir çağrı var
13:01
3 bin asker yola çıktı 26 gündür devam eden savaşta korkulan oluyor
3 bin asker yola çıktı! 26 gündür devam eden savaşta korkulan oluyor
