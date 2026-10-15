TÜRSAB Dinamik Yaşam Merkezi için Muğla Menteşe'de ön protokol imzalandı - Son Dakika
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TÜRSAB Dinamik Yaşam Merkezi için Muğla Menteşe'de ön protokol imzalandı

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Muğla Büyükşehir Belediyesi ile TURSAV, Menteşe'de TÜRSAB Dinamik Yaşam Merkezi için ön protokol imzaladı. Akçaova'da 10 bin metrekareyi aşan alanda kurulacak merkezde spor, rehabilitasyon, sosyal etkinlik ile yaşlı ve engellilere yönelik hizmet birimleri yer alacak.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Turizm ve Seyahat Acentaları Vakfı (TURSAV) arasında, Menteşe ilçesinde TÜRSAB Dinamik Yaşam Merkezi kurulması için ortak hizmet projesi ön protokolü imzalandı.

Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Binası'nda düzenlenen törende, Belediye Başkanı Ahmet Aras ile TURSAV Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Pekin'in katılımıyla ön protokol imza altına alındı.

Akçaova Mahallesi'nde belediyeye ait 10 bin metrekareyi aşan alanda kurulması planlanan merkezde spor ve rehabilitasyon alanları, sağlıklı yaşam ve beslenme danışmanlığı birimleri ile sosyal ve kültürel etkinlik alanları bulunacak.

Merkezde ayrıca yaşlı ve engelli bireylere yönelik hizmet birimleri oluşturulacak.

Kentin sosyal ve kültürel yaşamına katkı sağlayacak

İki etap halinde hayata geçirilmesi planlanan projede Büyükşehir Belediyesi alanın tahsisi, planlama ve izin süreçleri ile yapım çalışmalarının denetimini üstlenecek. TURSAV ise projenin hazırlanması, yapım maliyetinin karşılanması, inşaatı ve işletmesini yürütecek.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve meslek odaları arasındaki iş birliğinin önemine değinerek, merkezin kentin sosyal ve kültürel yaşamına katkı sağlayacağını belirtti.

Turizm sektörünün temsilcilerinin böyle bir projeyi Muğla'da hayata geçirmek istemesinin önemine işaret eden Aras, spor, rehabilitasyon, sağlıklı beslenme danışmanlığı ve özel hizmet birimlerinin aynı merkezde vatandaşların kullanımına sunulacağını ifade etti.

TURSAV Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Pekin de merkezin hem turizm sektörüne hem de Muğla'ya katkı sunmasını beklediklerini belirterek, projeye verdiği destek dolayısıyla Aras'a teşekkür etti.

Kaynak: AA
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