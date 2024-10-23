Tusaş'a Terör Saldırısı... NATO Genel Sekreteri Mark Rutte: "Nato Müttefikimiz, Türkiye ile Birlikteyiz, Terörizmin Her Türlüsünü Şiddetle Kınıyoruz"

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(ANKARA) - NATO Genel Sekreteri Mark Rutte Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ.'nin (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine düzenlenen terör saldırısına ilişkin yaptığı açıklamada, "NATO Müttefikimiz, Türkiye ile birlikteyiz. Terörizmin her türlüsünü şiddetle kınıyoruz ve gelişmeleri yakından izliyoruz" dedi.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, sosyal medya hesabı üzerinden TUSAŞ'ta yaşanan terör saldırısına ilişkin açıklama yaptı. Rutte'nin paylaşımı şöyle:

"Ankara'da ölü ve yaralılara ilişkin derin endişe verici haberler var. NATO Müttefikimiz, Türkiye ile birlikteyiz. Terörizmin her türlüsünü şiddetle kınıyoruz ve gelişmeleri yakından izliyoruz.

Ankara'daki terör saldırısı hakkında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile konuştum. Mesajım açıktı; NATO, Türkiye'nin yanında."