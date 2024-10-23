TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında şehit olanların kimlikleri belli oldu - Son Dakika
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TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında şehit olanların kimlikleri belli oldu

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik terör saldırısında şehit olanların kimlikleri belli oldu.

23.10.2024 23:16
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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik terör saldırısında şehit olanların kimlikleri belli oldu.

Buna göre, saldırıda, TUSAŞ'ta kalite kontrol görevlisi olarak görev yapan Cengiz Coşkun, Makina Mühendisi Zahide Güçlü, TUSAŞ çalışanı Hasan Hüseyin Canbaz, Güvenlikçi Atakan Şahin Erdoğan ile taksi şoförü Murat Arslan şehit oldu.

Saldırıda yaralanan 22 kişi ise çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Şehitlerden Zahide Güçlü'nün, eşinin gönderdiği çiçeği almak üzere yerleşkenin girişine gittiği, bu sırada saldırının gerçekleştiği öğrenildi.

Bu arada teröristlerin Kahramankazan ilçe merkezinde Arslan Taksi Durağı'na bağlı bir araca bindikten sonra Murat Arslan'ı öldürüp, cesedini aracın bagajına sakladığı belirtildi.

Kaynak: AA

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