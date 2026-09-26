TUSAŞ Genel Müdürü Demiroğlu, Washington\'da savunma iş birliği masasına katıldı

(ANKARA) - TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, ABD'de Atlantic Council ev sahipliğinde düzenlenen "ABD- Türkiye Savunma İş Birliği Özel Yuvarlak Masa Toplantısı"na katıldı.

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Atlantic Council ev sahipliğinde Washington D.C.'de düzenlenen 'ABD-Türkiye Savunma İş Birliği Özel Yuvarlak Masa Toplantısı'nda yer aldık. TUSAŞ perspektifinden stratejik sanayi ortaklıklarını, ortak gelişim fırsatlarını ve uzun vadeli teknoloji iş birliklerini ele aldığımız bu etkinlikle teknoloji diplomasisi yaklaşımımızı pekiştirdik" ifadelerini kullandı.