TUSAŞ helikopter kazası: Pilot şehit oldu

TUSAŞ GENEL MÜDÜRÜ'NDEN AÇIKLAMA

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün eğitim uçuşu gerçekleştiren R-44 tipi helikopterin kazaya uğraması sonucu çalışma arkadaşımız, Pilot Emekli Albay Yasa Özden Bakkal şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına, çalışma arkadaşlarımıza sabır ve başsağlığı diliyor, yaralanan pilot adayına acil şifalar temenni ediyoruz. Olay, devletimizin ilgili kurumlarıyla koordinasyon içinde titizlikle incelenmektedir. Kamuoyunun bilgisine arz ederiz" dedi.