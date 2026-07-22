TUSAŞ Helikopteri Sincan'da Düştü - Son Dakika
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TUSAŞ Helikopteri Sincan'da Düştü

22.07.2026 11:40
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Sincan'da TUSAŞ'a ait helikopter düştü, iki personel yaralı olarak kurtarıldı.

(ANKARA) - Ankara Valiliği, Sincan'ın Temelli Mahallesi'nde TUSAŞ'a ait eğitim helikopterinin düştüğünü, helikopterde bulunan iki personelin yaralı olarak kurtarıldığını açıkladı.

Ankara Valiliği'nin konuya ilişkin açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Bugün saat 10.02'de, Sincan ilçemize bağlı Temelli Mahallesi sınırları içerisinde TUSAŞ'a ait R-44 tipi eğitim helikopterinin düştüğü bilgisi alınmıştır. İlk belirlemelere göre helikopterde bulunan iki personel kazadan yaralı olarak kurtarılmıştır."

Yaralılara olay yerinde ilk müdahalelerinden sonra bir yaralı ambulansla, diğer yaralı ise ambulans helikopterle hastaneye sevk edilmiştir. Olayın ardından bölgeye sevk edilen İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerekli güvenlik tedbirleri alınarak olay yeri emniyet altına alınmıştır. Kazanın nedeninin belirlenmesine yönelik inceleme ve araştırma çalışmaları ilgili kurumlarca sürdürülmektedir."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel TUSAŞ Helikopteri Sincan'da Düştü - Son Dakika

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