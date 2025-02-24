Tusaş Saldırısında Hayatını Kaybeden Zahide Güçlü Ekici'nin Adı Mezun Olduğu Balıkesir Üniversitesi'nde Yaşatılacak

Güncel

11 ülkeye açık açık meydan okudu: Çok ağır bir bedel ödeyeceksiniz

Bir belediyeye daha kayyum atandı

(ANKARA) - Ankara Kahramankazan'daki TUSAŞ tesislerine yönelik 23 Ekim 2024'te gerçekleştirilen terör saldırısında hayatını kaybeden makine mühendisi Zahide Güçlü Ekici'nin adı, mezun olduğu Balıkesir Üniversitesi Makine Mühendisliği Fakültesi'ndeki amfiye verildi.

TUSAŞ'ta önemli projelerde görev yapan ve yerli "GÖKBEY Genel Kaksat Helikopteri" projesinde de aktif rol alan Ekici'nin isminin verildiği "Şehit Mühendis Zahide Güçlü Ekici Amfisi", Balıkesir Üniversitesi'nde bugün düzenlenen törenle açıldı. Törene Ekici'nin ailesi, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Nurettin Alkan, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu ile akademik ve idari personel katıldı.

Mezun olduktan sonra üniversitesiyle bağlarını sürdüren Ekici, ayrıca Makine Mühendisliği Bölümü'ne eğitim ekipmanı bağışlayarak öğrencilere katkıda bulunmuştu.

Zahide Güçlü Ekici, evlilik yıl dönümünde eşi Yalçın Ekici'nin gönderdiği çiçeği almak üzere nizamiyeye giderken düzenlenen hain saldırıda şehit olmuştu.