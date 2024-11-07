TUSAŞ, SSB'nin 39. Yılını Kutladı - Son Dakika
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TUSAŞ, SSB'nin 39. Yılını Kutladı

TUSAŞ, SSB\'nin 39. Yılını Kutladı

TUSAŞ, Savunma Sanayii Başkanlığı'nın 39. yıl dönümünü bir video ile kutladı ve projelerini tanıttı.

07.11.2024 14:25
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TÜRK Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ), Savunma Sanayii Başkanlığı'nın (SSB) 39'uncu kuruluş yıl dönümünü, yayımladığı video mesajla kutladı.

TUSAŞ'ın sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, TUSAŞ'ta üretilen jet eğitim uçağı HÜRJET, temel eğitim ve hafif kara saldırı uçağı HÜRKUŞ, genel amaçlı helikopter GÖKBEY, insansız hava aracı AKINCI, milli muharip uçak KAAN'ın görüntüleri eşliğinde SSB'nin 39'uncu kuruluş yıl dönümü kutlandı. Paylaşımda, "Güçlenen Türkiye'nin yükselen yıldızı Savunma Sanayii Başkanlığımızın 39'uncu yılı kutlu olsun. Milli teknolojilerimizle geleceğe hızla ilerliyor gücümüzü birlikte tüm dünyaya gösteriyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel TUSAŞ, SSB'nin 39. Yılını Kutladı - Son Dakika

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