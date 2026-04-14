TUSAŞ'tan 'Şehitler Haftası' paylaşımı
TUSAŞ'tan 'Şehitler Haftası' paylaşımı

TUSAŞ\'tan \'Şehitler Haftası\' paylaşımı
14.04.2026 11:02
TÜRK Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ), '14-20 Nisan Şehitler Haftası' nedeniyle 23 Ekim 2024'te TUSAŞ yönelik terör saldırısında şehit olan personelini andı.

TÜRK Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ), '14-20 Nisan Şehitler Haftası' nedeniyle 23 Ekim 2024'te TUSAŞ yönelik terör saldırısında şehit olan personelini andı.

TUSAŞ'ın sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Vatanımızın bağımsızlığı ve milletimizin huzuru uğruna gözlerini kırpmadan mücadele eden kahramanlarımızın fedakarlıkları ve cesaretleri milletimizin hafızasında daima yaşayacaktır. Aziz şehitlerimizin bizlere emanet ettiği bu toprakları korumak ve daha güçlü yarınlara taşımak için aynı azim ve kararlılıkla gökyüzünde ilerlemeye devam edeceğiz. Tesisimize yapılan hain saldırıda şehit olan Zahide Güçlü Ekici, Hasan Hüseyin Canbaz, Atakan Şahin, Cengiz Coşkun ve Murat Arslan başta olmak üzere tüm aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Ruhları şad olsun" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TUSAŞ'tan 'Şehitler Haftası' paylaşımı - Son Dakika

Dünyayı tedirgin eden hareketlilik Savaş uçakları peş peşe havalandı Dünyayı tedirgin eden hareketlilik! Savaş uçakları peş peşe havalandı
Gece ses duyup ahıra koşan çiftçinin dünyası başına yıkıldı Gece ses duyup ahıra koşan çiftçinin dünyası başına yıkıldı
Gazze’de insani dram Her şeye rağmen gülümsedi Gazze'de insani dram! Her şeye rağmen gülümsedi
Nevşehir’de iş makinesi devrildi: 1 işçi hayatını kaybetti Nevşehir'de iş makinesi devrildi: 1 işçi hayatını kaybetti
Fiziğine gelen zorbalığa isyan etti Fiziğine gelen zorbalığa isyan etti
Uyuşturucu operasyonunda flaş gelişme Mert Demir, Norm Ender ve Büşra Pekin’in test sonucu çıktı Uyuşturucu operasyonunda flaş gelişme! Mert Demir, Norm Ender ve Büşra Pekin'in test sonucu çıktı

12:18
Okulu kana bulayan saldırgan yapacaklarını günler önce yazmış
Okulu kana bulayan saldırgan yapacaklarını günler önce yazmış
11:46
Şanlıurfa’daki okul saldırısı kamerada Kapıdan ateş ederek girdi
Şanlıurfa'daki okul saldırısı kamerada! Kapıdan ateş ederek girdi
11:10
Ara seçim olacak mı Gözlerin çevrildiği Bahçeli’den açıklama var
Ara seçim olacak mı? Gözlerin çevrildiği Bahçeli'den açıklama var
11:04
Gülistan Doku dosyasını raftan indiren detay Notta valinin oğlunun adı yazılıydı
Gülistan Doku dosyasını raftan indiren detay! Notta valinin oğlunun adı yazılıydı
10:52
Savaşın seyrini değiştirecek haber Pekin yönetiminden açıklama var
Savaşın seyrini değiştirecek haber! Pekin yönetiminden açıklama var
10:47
Canlı yayında bomba iddia: İsrail, Türkiye’ye savaş açacak
Canlı yayında bomba iddia: İsrail, Türkiye'ye savaş açacak
SON DAKİKA: TUSAŞ'tan 'Şehitler Haftası' paylaşımı - Son Dakika
