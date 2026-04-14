TUSAŞ\'tan \'Şehitler Haftası\' paylaşımı

TÜRK Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ), '14-20 Nisan Şehitler Haftası' nedeniyle 23 Ekim 2024'te TUSAŞ yönelik terör saldırısında şehit olan personelini andı.

TUSAŞ'ın sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Vatanımızın bağımsızlığı ve milletimizin huzuru uğruna gözlerini kırpmadan mücadele eden kahramanlarımızın fedakarlıkları ve cesaretleri milletimizin hafızasında daima yaşayacaktır. Aziz şehitlerimizin bizlere emanet ettiği bu toprakları korumak ve daha güçlü yarınlara taşımak için aynı azim ve kararlılıkla gökyüzünde ilerlemeye devam edeceğiz. Tesisimize yapılan hain saldırıda şehit olan Zahide Güçlü Ekici, Hasan Hüseyin Canbaz, Atakan Şahin, Cengiz Coşkun ve Murat Arslan başta olmak üzere tüm aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Ruhları şad olsun" ifadelerine yer verildi.