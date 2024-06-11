TUSAŞ Yönetiminde Değişiklik: Ömer Cihad Vardan Yönetim Kurulu Başkanı, Mehmet Demiroğlu Genel Müdür - Son Dakika
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TUSAŞ Yönetiminde Değişiklik: Ömer Cihad Vardan Yönetim Kurulu Başkanı, Mehmet Demiroğlu Genel Müdür

TUSAŞ Yönetiminde Değişiklik: Ömer Cihad Vardan Yönetim Kurulu Başkanı, Mehmet Demiroğlu Genel Müdür

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nde (TUSAŞ) yapılan 2023 Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucunda yeni yönetim kurulu belirlendi. Ömer Cihad Vardan, TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçildi ve Mehmet Demiroğlu ise Genel Müdür olarak atandı.

11.06.2024 17:31
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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nde (TUSAŞ) yönetim kurulu başkanlığına Ömer Cihad Vardan, genel müdürlük görevine ise Mehmet Demiroğlu getirildi.

Alınan bilgiye göre, kurumun bugün gerçekleştirilen 2023 Olağan Genel Kurul Toplantısı neticesinde yeni yönetim kurulu belirlendi.

Yeni yönetim kurulunun belirlenmesinin ardından gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında, TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Rafet Bozdoğan'ın yerine, TUSAŞ'ta yönetim kurulu başkanvekili olarak görev yapan Ömer Cihad Vardan seçildi.

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil'in yerine ise TUSAŞ'ta Helikopter Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Mehmet Demiroğlu getirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel TUSAŞ Yönetiminde Değişiklik: Ömer Cihad Vardan Yönetim Kurulu Başkanı, Mehmet Demiroğlu Genel Müdür - Son Dakika

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SON DAKİKA: TUSAŞ Yönetiminde Değişiklik: Ömer Cihad Vardan Yönetim Kurulu Başkanı, Mehmet Demiroğlu Genel Müdür - Son Dakika
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