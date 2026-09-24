TÜSİAD Başkanı Diren, Danimarka iş heyetiyle yatırım ve teknoloji konularını görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TÜSİAD Başkanı Diren, Danimarka iş heyetiyle yatırım ve teknoloji konularını görüştü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TÜSİAD Başkanı Diren, Danimarka iş heyetiyle yatırım ve teknoloji konularını görüştü
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Diren, Danimarka Yönetim Derneği Başkanı Bo Kruse başkanlığındaki üst düzey iş heyetiyle görüştü. Diren, yatırım, yeşil dönüşüm ve teknolojide iş birliği olanaklarını değerlendirdiklerini belirtti.

(ANKARA) - TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Diren, Danimarka Yönetim Derneği Başkanı Bo Kruse'nin başkanlığındaki iş heyetiyle bir araya geldi. Diren, görüşmede Türkiye ekonomisinin görünümü, yatırım ortamı ve rekabet gücünün yanı sıra Türkiye ile Danimarka arasında yatırım, teknoloji ve güvenli tedarik zincirleri alanlarında iş birliği olanaklarını ele aldıklarını bildirdi.

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Diren, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Danimarka Yönetim Derneği (Danish Management Society – VL) Başkanı Bo Kruse'nin başkanlığındaki üst düzey iş heyetiyle toplantı gerçekleştirdiklerini duyurdu. Diren, heyette Danimarka'nın eski Ankara Büyükelçisi Svend Olling'in de yer aldığını belirtti.

Diren, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Görüşmede Türkiye ekonomisinin görünümünü, yatırım ortamını ve rekabet gücünü ele aldık; küresel ekonomideki dönüşüm, Avrupa'nın ekonomik güvenliği ve rekabetçiliği ile Türkiye–AB ilişkileri üzerine görüş alışverişinde bulunduk. Ayrıca Türkiye ve Danimarka iş dünyaları açısından yatırım, yeşil dönüşüm, teknoloji, ileri üretim ve güvenli tedarik zincirlerinde yeni iş birliği olanaklarını değerlendirdik.

Türkiye–Danimarka ekonomik ilişkilerini daha da derinleştirmek ve iş dünyalarımız arasındaki diyaloğu güçlendirmek üzere temaslarımızı sürdüreceğiz.

Nazik ziyaretleri için heyete teşekkür ederim."

Kaynak: ANKA
DanimarkaEkonomiGüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Marmara’da su hortumu: Kara bulutlardan denize sarkan huni dakikalarca görüldü Marmara'da su hortumu: Kara bulutlardan denize sarkan huni dakikalarca görüldü
Kredi tuzağı onu cezaevine düşürdü Beden eğitimi öğretmeni 8 yıl sonra aklandı Kredi tuzağı onu cezaevine düşürdü! Beden eğitimi öğretmeni 8 yıl sonra aklandı
Mersin’de 3 üründe uygunsuzluk saptandı, kıymada tek tırnaklı eti tespit edildi Mersin'de 3 üründe uygunsuzluk saptandı, kıymada tek tırnaklı eti tespit edildi
Tatilde yumruklanan Aslıhan Yıldırım: İlk duruşmadan sonra tehdit edildim Tatilde yumruklanan Aslıhan Yıldırım: İlk duruşmadan sonra tehdit edildim
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Manisa’daki saldırı bir okul saldırısı değil Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Manisa'daki saldırı bir okul saldırısı değil
Galatasaray’dan puan almıştı, Süper Lig’de beklenmedik ayrılık Galatasaray'dan puan almıştı, Süper Lig'de beklenmedik ayrılık
23:51
Hollanda Almanya’nın galibiyet hayallerini 902’de yıktı
Hollanda Almanya'nın galibiyet hayallerini 90+2'de yıktı
23:46
Herkes salonu terk ederken o yerinden kıpırdamadı: Vucic, Netanyahu’yu pür dikkat dinledi
Herkes salonu terk ederken o yerinden kıpırdamadı: Vucic, Netanyahu'yu pür dikkat dinledi
23:32
Yine yaptı babalığını Fatih Terim’den Okan Buruk için dikkat çeken sözler
Yine yaptı babalığını! Fatih Terim'den Okan Buruk için dikkat çeken sözler
23:32
Netanyahu elindeki çağrı cihazıyla BM kürsüsünden tüm dünyayı tehdit etti
Netanyahu elindeki çağrı cihazıyla BM kürsüsünden tüm dünyayı tehdit etti
22:17
Şi, Trump’ın Biden’a yönelik şakasına kahkahalarla karşılık verdi
Şi, Trump’ın Biden’a yönelik şakasına kahkahalarla karşılık verdi
21:55
BM’de kepaze olan Netanyahu, Türkiye’ye dil uzattı
BM'de kepaze olan Netanyahu, Türkiye'ye dil uzattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2026 00:25:41. #7.12#
SON DAKİKA: TÜSİAD Başkanı Diren, Danimarka iş heyetiyle yatırım ve teknoloji konularını görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei