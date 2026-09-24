TÜSİAD Başkanı Diren, Danimarka iş heyetiyle yatırım ve teknoloji konularını görüştü

(ANKARA) - TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Diren, Danimarka Yönetim Derneği Başkanı Bo Kruse'nin başkanlığındaki iş heyetiyle bir araya geldi. Diren, görüşmede Türkiye ekonomisinin görünümü, yatırım ortamı ve rekabet gücünün yanı sıra Türkiye ile Danimarka arasında yatırım, teknoloji ve güvenli tedarik zincirleri alanlarında iş birliği olanaklarını ele aldıklarını bildirdi.

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Diren, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Danimarka Yönetim Derneği (Danish Management Society – VL) Başkanı Bo Kruse'nin başkanlığındaki üst düzey iş heyetiyle toplantı gerçekleştirdiklerini duyurdu. Diren, heyette Danimarka'nın eski Ankara Büyükelçisi Svend Olling'in de yer aldığını belirtti.

Diren, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Görüşmede Türkiye ekonomisinin görünümünü, yatırım ortamını ve rekabet gücünü ele aldık; küresel ekonomideki dönüşüm, Avrupa'nın ekonomik güvenliği ve rekabetçiliği ile Türkiye–AB ilişkileri üzerine görüş alışverişinde bulunduk. Ayrıca Türkiye ve Danimarka iş dünyaları açısından yatırım, yeşil dönüşüm, teknoloji, ileri üretim ve güvenli tedarik zincirlerinde yeni iş birliği olanaklarını değerlendirdik.

Türkiye–Danimarka ekonomik ilişkilerini daha da derinleştirmek ve iş dünyalarımız arasındaki diyaloğu güçlendirmek üzere temaslarımızı sürdüreceğiz.

Nazik ziyaretleri için heyete teşekkür ederim."