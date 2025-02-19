TÜSİAD Başkanları Hakkında Soruşturma Başlatıldı - Son Dakika
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TÜSİAD Başkanları Hakkında Soruşturma Başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras ve TÜSİAD Başkanı Orhan Turhan hakkında adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs ve yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlarından soruşturma başlattı.

19.02.2025 16:50  Güncelleme: 17:57
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Haber: Edda SÖNMEZ

(İSTANBUL) - Geçen haftaki Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Genel Kurulu'ndaki açıklamalar nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, TÜİSAD Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Ömer Aras'ın ardından TÜSİAD Başkanı Orhan Turhan hakkında da "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs ve yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından soruşturma başlatıldığını ve Aras ile Turhan'ın adliyede hazır bulundurulması için Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne  talimat verildiğini bildirdi.

TÜSİAD YİK Başkanı Ömer Aras ile TÜSİAD Başkanı Orhan Turhan, 13 Şubat Perşembe günü Genel Kurul'da yaptığı konuşmada son dönemdeki siyasi gelişmelere ilişkin görüşlerini açıklamıştı. TÜSİAD YİK Başkanı Aras, son dönemde artan gözaltı ve tutuklamalarla ilgili "Seçilmiş belediye başkanları görevden alınıyor, yerlerine kayyum atanıyor. Bir siyasi parti lideri hakkında önce soruşturma başlatılıyor, sonra farklı bir nedenle tutuklanıyor. Bir büyükşehir belediye başkanı hakkında yaptığı konuşmalar nedeniyle basın toplantısından dakikalar sonra soruşturmalar açılıyor. Bilirkişi görüşmesini yayınlayan gazeteciler gözaltına alınıyor, genel yayın yönetmeni tutuklanıyor. Yeni mezun teğmenler ordudan ihraç ediliyor. Çok kısa sürede arka arkaya gelen bu olayların toplumda endişe yarattığını ve güveni sarstığını söyleyebiliriz" ifadelerini kullanmıştı.

Soruşturmaya TÜSİAD Başkanı Turhan da dahil edildi, polise talimat verildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı önce Ömer Aras, hakkında "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs ve gerçeği aykırı bilgiyi alenen yayma" suçlamalarından soruşturma başlattı. Başsavcılık bugün ise aynı soruşturmaya TÜSİAD Başkanı Orhan Turhan'ı da dahil etti. Konuya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan son açıklama şöyle:

"Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras'ın 13/02/2025 tarihinde düzenlenen TÜSİAD Genel Kurulu'nda yargıyı telkin ve yönlendirme ile gerçeğe aykırı, dezenformasyon içerikli beyanları nedeniyle hakkında adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs ve yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlarından dolayı Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından 14/02/2025 tarihinde re'sen soruşturma başlatılmış, yapılmakta olan soruşturma sırasında, 13/02/2025 tarihinde gerçekleştirilen dernek genel kurulunda konuşma yapan TÜSİAD Başkanı Orhan Turhan isimli şahsın da konuşmasında, adli merciilerce yürütülmekte olan bir kısım soruşturma ve kovuşturmalarla ilgili yargıyı telkin ve yönlendirme ile gerçeğe aykırı, dezenformasyon içerikli, kamu barışını bozmaya elverişli nitelikteki beyanlarda bulunduğunun tespit edilmesi üzerine, yürütülmekte olan soruşturma kapsamında şüpheli Orhan Turhan hakkında, 'yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs' suçlarından dolayı resen soruşturma başlatılmasına karar verilmiş olup, şüpheliler Orhan Turhan ve Mehmet Ömer Arif Arası'ın Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır bulundurulmalarının sağlanması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğüne  talimat verilmiştir."

Kaynak: ANKA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Orhan Turhan, Ömer Aras, İstanbul, Politika, Ekonomi, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel TÜSİAD Başkanları Hakkında Soruşturma Başlatıldı - Son Dakika

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