TÜSİAD yöneticileri hakkında karar

06.03.2026 12:51
TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ile TÜSİAD YİK Başkanı Ömer Arif Aras hakkında, derneğin genel kurulunda yaptıkları konuşmalar nedeniyle "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan 1 yıl 3 ay 18 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme cezada hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Orhan Turan ve TÜSİAD YİK Başkanı Ömer Arif Aras hakkında, 13 Şubat 2025 tarihinde derneğin Genel Kurulu'nda yaptıkları konuşmalar nedeniyle 'Yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' ve 'Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs' suçlarından dördüncü kez hakim karşısına çıktı. Duruşma Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan 28. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Ömer Arif Aras ve avukatları katıldı. Daha önceki celselerde esasa ilişkin mütalaasını açıklayan savcı, sanıklar Turan ve Aras'ın 'Yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' ve 'Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs' suçlarından 1 yıl 10 aydan 5 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılmalarını talep etmişti.

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan (solda) 

"20 DAKİKALIK KONUŞMAM BAĞLAMINDAN KOPARILDI"

Esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapan Aras, "Huzurdaki yargılama konusu beyanlarım incelendiğinde suçlamaya konu bir durum olmadığı anlaşılabilir. 20 dakikalık konuşmam bağlamından koparılmıştır. Konuşma bütünüyle incelendiğinde ekonomik kalkınmaya yönelik olduğu anlaşılmaktadır ve tamamen iyi niyetlidir. Konuşmam güncel meselelere isim kullanmadan değinmektedir. Buradan suç üretilmeye çalışılması anlamsızdır. Savcılığın esas hakkındaki mütalaasında hukukun evrensel ilkelerine aykırı bir şekilde değerlendirme yapıldığını gördük. Aynı konuşmanın TÜSİAD internet sitesinde yayımlanması ayrı bir suç olarak görülemez. 72 yıllık yaşamımda hiç mahkemeye çıkmamış bir kişi olarak, ülkenin kalkınması için yapılmış konuşmanın suç gibi gösterilmesini kabul etmiyorum " dedi.

TÜSİAD YİK Başkanı Ömer Arif Aras

1 YIL 3 AY CEZA VERİLDİ, HÜKMÜN AÇIKLANMASI GERİ BIRAKILDI

Mahkeme kararında, sanıklar Orhan Turan ve Mehmet Ömer Arif Aras hakkında 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan 1 yıl 3 ay 18 gün hapis cezasına çarptırılmalarına karar verilirken, 'Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs' suçundan ise beraatlerine hükmedildi. Mahkeme, verilen cezada hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

NE OLMUŞTU?

Soruşturma, TÜSİAD'ın geçen yıl 13 Şubat'ta yapılan genel kurulundaki konuşmalardan sonra başlatılmıştı.

Toplantıda TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Ömer Aras son dönemde yaşanan gelişmelerin toplumda derin endişe yarattığını belirtmişti.

TÜSİAD Başkanı Turan, genel kuruldaki konuşmasında, "Hukukun üstünlüğü tesis edilmeden ne iç ne de dış sorunları çözebiliriz." ifadelerini kullanmıştı.

TÜSİAD yöneticileri, soruşturma kapsamında adliyeye sevk edildikten sonra yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakılmıştı.

Kaynak: DHA

