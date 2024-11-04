TÜSİAD'dan Kayyum Atamalarına Tepki: Özgürlükler Daraltılmamalı - Son Dakika
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TÜSİAD'dan Kayyum Atamalarına Tepki: Özgürlükler Daraltılmamalı

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği, kayyum atamalarının yerel yönetimleri etkilediğini ve özgürlükleri daraltan uygulamalardan kaçınılması gerektiğini vurguladı. Açıklamada, demokrasinin ve hukuk devletinin güçlenmesi için özgürlüklerin ön planda tutulması gerektiği belirtildi.

04.11.2024 20:33  Güncelleme: 20:53
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(ANKARA) - Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği, "Önümüzdeki önemli toplumsal ve ekonomik sorunları aşabilmek için özgürlükleri daraltan düzenleme ve uygulamalardan kaçınmalıyız" başlığı ile bir basın açıklaması yayımladı. Açıklamada kayyum atanmasının yurttaşları yerel yönetimlerden mahrum edeceği belirtildi. Etki Ajanlığı ile hak ve özgürlüklere ise sınır getirilme tehlikesinin olduğu vurgulandı.

İstanbul'da Esenyurt Belediyesi'nin ardından Mardin Büyükşehir Belediyesi, Batman Belediyesi ve Şanlıurfa'nın Halfeti Belediyesi'ne kayyum atandı. Bu kararlar sonrası Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) yazılı açıklama yayımladı. Açıklamada toplumsal ve ekonomik sorunların aşılabilmesi için özgürlükleri daraltan düzenleme ve uygulamalardan kaçılması gerektiği ifade edildi.

TÜSİAD'dan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Önümüzdeki önemli toplumsal ve ekonomik sorunları aşabilmek için özgürlükleri daraltan düzenleme ve uygulamalardan kaçınmalıyız. Ülkemizin dünyada siyaset ve ekonomi alanındaki etkisini, demokrasisinin ve hukuk devletinin sağlamlığı belirleyecektir. Kanunlar tüm vatandaşları ve kurumları bağlayıcıdır. Bununla birlikte, gündeme gelen her bir siyasi gelişme veya mevzuat değişikliği algı ve beklentiler üzerinde önemli bir etki yaratmaktadır. Bu nedenle her bir adımımız demokrasinin ve güven ortamının iyileştirilmesi beklentilerine hizmet etmelidir. Yerel yönetimlere kayyum tayini uygulaması, sonuç olarak o kentte ve ilçelerde yaşayan yurttaşları seçilmiş bir yerel yönetimden mahrum etmek sonucunu doğurmaktadır. Kayyum ataması bağlamında cezalandırılan, görevden alınan yerel yönetici değil, onu seçen halk olmaktadır. Görevden alınan yerel yöneticinin yerine gelecek kişi demokratik yollarla belirlenebilmeli ve görevden alınan yerel yönetici hakkındaki ceza soruşturması da bir taraftan kendi mecrasında sürdürülebilmelidir.

"Belirsizlik içeren yeni suç tarifinin herkes için güvensiz ve öngörülemez bir ortam yaratması riski bulunmaktadır"

Yine son haftalarda TBMM gündemine gelmiş olan ve kamuoyunda "etki ajanlığı" olarak bilinen Türk Ceza Kanunu değişikliğinin içerdiği belirsizlikler, çelişkili ve tartışmaya açık uygulamalara neden olabilecek ve hak ve özgürlüklere orantısız bir sınır getirebilecektir. Mevcut haliyle, STK'ların, basının, araştırmacı ve akademisyenlerin hangi eylemlerinin suç oluşturabileceğine dair çok sayıda belirsizlik içeren yeni suç tarifinin herkes için güvensiz ve öngörülemez bir ortam yaratması riski bulunmaktadır. Önümüzdeki önemli toplumsal ve ekonomik sorunları aşabilmek için özgürlükleri daraltan düzenleme ve uygulamalardan kaçınmalı, hukuk güvenliği ile öngörülebilirliği sağlamalıyız.

Kaynak: ANKA

Politika, Ekonomi, Güncel, Kayyum, Yaşam, Hukuk, Son Dakika

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