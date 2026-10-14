TÜSİAD heyeti Zafer Partisi'ni ziyaret etti, partinin ekonomi programı sunulacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TÜSİAD heyeti Zafer Partisi'ni ziyaret etti, partinin ekonomi programı sunulacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TÜSİAD heyeti Zafer Partisi\'ni ziyaret etti, partinin ekonomi programı sunulacak
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜSİAD Başkanı Ozan Diren ve heyeti, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı ziyaret etti. Görüşmede küresel ekonomik gelişmeler, Türkiye ekonomisine etkileri ve ekonomik sorunlar ele alındı; Özdağ, ekonomi programını İstanbul'da daha kapsamlı sunmayı planladıklarını belirtti.

(ANKARA) - TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Diren ve beraberindeki heyet, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı parti genel merkezinde ziyaret etti. Görüşmede küresel ekonomideki gelişmeler, Türkiye ekonomisine etkileri ve yaşanan ekonomik sorunlar ele alındı. Özdağ, Zafer Partisi'nin ekonomi programını TÜSİAD yönetimine daha kapsamlı şekilde sunmayı planladıklarını belirtti.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Diren ve beraberindeki heyet, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı parti genel merkezinde ziyaret etti. Görüşmenin ardından Özdağ ve Diren, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, ziyaretinden dolayı TÜSİAD Başkanı Ozan Diren'e teşekkür ederek şunları söyledi:

"Sayın Başkan'a ziyaretinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Çok kıymetli bir değerlendirme oldu. Hem küresel ekonomideki gelişmeleri hem de bu gelişmelerin Türk ekonomisine doğrudan ve dolaylı etkilerini TÜSİAD'ın gözüyle dinleme imkanına kavuştuk. Aynı zamanda Türk ekonomisinde son dönemde yaşanan ağır sıkıntılarla ilgili de görüş alışverişinde bulunduk ve Zafer Partisi'nin bu konudaki çözüm önerilerini kendileriyle paylaştık. Umarım önümüzdeki süreçte İstanbul'da kendilerini ve mesai arkadaşlarını ziyaret ederek daha kapsamlı bir Zafer Partisi ekonomi programıyla ilgili sunum gerçekleştireceğiz."

DİREN: ÖNEMLİ BİR DÖNEM

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Diren de Ankara'da siyasi partilere yönelik ziyaretler gerçekleştirdiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Ben de Sayın Genel Başkan'a çok teşekkür ediyorum kabulleri için. Bugün Meclis'te bulunan siyasi partileri ziyaret etmek için Ankara'dayız. Kendisi de sağ olsun zaman ayırdı, bizi kabul etti bugün. Biz de hem bu dönemki programımızdan Zafer Partisi'ne bilgi verdik hem de yaptıklarımızı anlattık. Onların da ekonomiyle ilgili çalışmalarını dinlemekten büyük memnuniyet duyduk. Önemli bir dönem. İnşallah dünyadaki bu değişimden Türkiye daha iyi bir yerde çıkacaktır. Hep beraber buna odaklanmamız lazım."

Kaynak: ANKA
Zafer PartisiÜmit ÖzdağPolitikaİstanbulTürkiyeEkonomiGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kayyum sonrası Halk TV’de dualar edildi, oyun havaları çalındı Kayyum sonrası Halk TV'de dualar edildi, oyun havaları çalındı
Sonbahar bitti, kış başladı Kar 20 santimetreye ulaştı Sonbahar bitti, kış başladı! Kar 20 santimetreye ulaştı
Halk TV’ye kayyum atanması sonrası YENİ Partili vekiller, ağızlarını ve gözlerini bantladı Halk TV’ye kayyum atanması sonrası YENİ Partili vekiller, ağızlarını ve gözlerini bantladı
Azerbaycanlı oyuncu Nesrin Cavadzade başörtüsü yasağında tarafını belli etti Azerbaycanlı oyuncu Nesrin Cavadzade başörtüsü yasağında tarafını belli etti
Azerbaycan Başmüftüsü, okullardaki başörtüsü yasağını böyle savundu Azerbaycan Başmüftüsü, okullardaki başörtüsü yasağını böyle savundu
Yeni Partili vekillerin protestosu Dilara Gönder’i çıldırttı: Sizin yapacağınız muhalefeti... Yeni Partili vekillerin protestosu Dilara Gönder'i çıldırttı: Sizin yapacağınız muhalefeti...
16:49
TRT ekranlarından duyurdu AK Parti rozeti takan Cemil Tugay’dan İzmirlilere müjde
TRT ekranlarından duyurdu! AK Parti rozeti takan Cemil Tugay'dan İzmirlilere müjde
16:47
İsmail Kartal kararını verdi İşte Aston Villa’yı yıkacak muhtemel 11
İsmail Kartal kararını verdi! İşte Aston Villa'yı yıkacak muhtemel 11
16:39
İstanbul’a üç kurumdan peş peşe uyarı Sakın bu saatlerde dışarda kalmayın
İstanbul'a üç kurumdan peş peşe uyarı! Sakın bu saatlerde dışarda kalmayın
16:35
Eleştirilerin hedefindeki Leroy Sane sessizliğini bozdu Taraftara mesajı var
Eleştirilerin hedefindeki Leroy Sane sessizliğini bozdu! Taraftara mesajı var
16:31
Bir yıldır haftada 3 kez kapısına polis geliyor Nedeni de akıl almaz
Bir yıldır haftada 3 kez kapısına polis geliyor! Nedeni de akıl almaz
15:39
ABD enflasyonu açıklandı, altın fiyatları sert düştü
ABD enflasyonu açıklandı, altın fiyatları sert düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2026 17:09:43. #.0.2#
SON DAKİKA: TÜSİAD heyeti Zafer Partisi'ni ziyaret etti, partinin ekonomi programı sunulacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei