Tusk'tan Barış Müzakereleri Açıklaması

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Polonya Başbakanı Donald Tusk, "Rusya- Ukrayna Savaşı'na ilişkin barış müzakerelerinin bu kış başlayabileceğini" söyledi.

Polonya Başbakanı Tusk, hükümet toplantısında konuya dair açıklamalarda bulundu.

Ülkesinin 1 Ocak 2025'te Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığını üstleneceğini hatırlatan Tusk, Ukrayna'daki durumla ilgili siyasi liderlerle çok sayıda toplantı yapacağını kaydetti.

Tusk, "(Avrupa Birliği'ndeki) dönem başkanlığımız, siyasi manzaranın şeklinin yanı sıra hala soru işaretleri olmasına rağmen belki de bu kış başlayacak müzakereler sırasında durumun nasıl görüneceği konusunda ortak sorumluluğa sahip olacak." ifadesini kullandı.

Polonya'nın ve AB'nin çabalarının "nihai sonucunun" Ukrayna'da barış olması umudunu dile getiren Tusk, bu görüşmelere ilişkin detay vermedi.