Tusk'tan Trump-Putin Görüşmesine Beklentiler

Polonya Başbakanı Donald Tusk, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında 15 Ağustos'ta Alaska'da yapılacak görüşmeye ilişkin, "Toplantının sonuçlarını bekleyeceğim. Birçok endişem ve büyük bir umudum var." ifadesini kullandı.

Polonya'nın kamu yayıncısı TVP World'ün haberine göre, Başbakan Tusk, basın toplantısında 15 Ağustos'taki Trump-Putin görüşmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Tusk, görüşme öncesinde ABD'nin tutum konusunda Avrupa'daki ortaklarına danışma sözü verdiğini belirterek, "Trump ve Putin arasındaki toplantının sonuçlarını bekleyeceğim. Birçok endişem ve büyük bir umudum var." dedi.

Avrupalı liderlerin ortak açıklamasının Ukrayna barış görüşmeleriyle ilgili yaklaşımlarında birlik içinde olduklarını gösterdiğini kaydeden Tusk, Ukrayna'nın da bu görüşmelere dahil edilmesi gerektiğini vurguladı.

Tusk, Trump'ın Ukrayna'daki savaşa ilişkin son yorumlarının, ABD Başkanı'nın giderek Ukrayna ve Avrupa'nın çatışmaya dair argümanlarını daha iyi anladığı izlenimini verebileceğini ancak bu tutumun kalıcı olacağından yüzde yüz emin olmadığını sözlerine ekledi.

ABD Başkanı Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin ile 15 Ağustos Cuma günü ABD'nin Alaska eyaletinde görüşeceğini açıklamıştı.

Avrupa ülkelerinin liderleri, Trump-Putin görüşmesi öncesi Ukrayna'ya ilişkin yaptıkları ortak açıklamada, barışa giden yola Ukrayna olmadan karar verilemeyeceğini bildirmişti.