Tusk: Ukrayna'ya Barış Gücü Gönderme Planı Yok

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Polonya Başbakanı Donald Tusk, Rusya'ya karşı savaşan Ukrayna'ya olası ateşkes anlaşmasına varılması durumunda uluslararası barış gücü konuşlandıracaklarına ilişkin iddialarıyla ilgili, "Şu an için böyle bir plan yok." dedi.

Polonya Başbakanı Tusk, başkent Varşova'da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u ağırladı. İki lider görüşmelerinin ardından basına açıklamada bulundu.

Ukrayna'ya uluslararası barış gücü gönderileceğine dair basına yansıyan haberlere ilişkin Tusk, "Ateşkes ya da barış sağlandıktan sonra Ukrayna'da şu ya da bu ülkeden birliklerin konuşlandırılacağına ilişkin spekülasyonlara son vermek istiyorum." dedi.

Macron ile görüşmesinde bu konuyu ele aldıklarını belirten Tusk, "Herhangi bir eylemle ilgili kararlar Varşova'da alınacak. Şu an için (Ukrayna'ya uluslararası barış gücü gönderilmesi) böyle bir plan yok." ifadelerini kullandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron da konuşmasında, Polonya'nın Ukrayna savunmasına verdiği destekten dolayı Tusk'a teşekkür etti.

Avrupa'da kalıcı barışın Avrupa güvenliğinin koşulu olduğunu vurgulayan Macron, Fransa ve Polonya'nın Ukrayna konusunda "herhangi bir ülke gibi" davranamayacağını söyledi.

Macron, Ukrayna'da Kiev'in ve Avrupalıların çıkarlarının dikkate alındığı barış yoluna girilmesi gerektiğinin altını çizdi.

ABD'nin 47. Başkanı seçilen Trump'ın da Ukrayna konusuna eğildiğini belirten Macron, ABD, Fransa ve Ukrayna'nın, Avrupa'nın çıkarları ve güvenliği için yakın çalışma içinde olduğunu dile getirdi.

Rusya'nın özellikle Moldova ve Gürcistan'da seçimleri etkileyecek şekilde manipülasyon yaptığını ileri süren Macron, bu konuda da mücadeleyi güçlendireceklerini taahhüt etti.

Macron ayrıca, Avrupa'nın yapay zeka ve iklim alanında "doğru hızda ilerlemediği" değerlendirmesini yaparak, "bu ivmeyi artırmanın tüm Avrupalıların ortak sorumluluğu" olduğunun altını çizdi.

Tusk ve Macron'un olası ateşkes anlaşması sonrası Ukrayna'ya barış gücü gönderme ihtimalini görüşeceği yönündeki haberler basına yansımıştı.

Macron, 7 Aralık'taki Notre Dame açılışı nedeniyle Paris'e ziyaret gerçekleştiren Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşmüştü. Trump ziyaret kapsamında Fransız dergisi Paris Match'e verdiği röportajda, uluslararası krizlerde önceliklerinin "Ukrayna'nın Rusya ile sorununun çözülmesi" olduğunu belirtmişti.