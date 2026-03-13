Tusk, Veto Sonrası B Planı Açıkladı - Son Dakika
Tusk, Veto Sonrası B Planı Açıkladı

13.03.2026 17:06
Polonya Başbakanı Tusk, veto edilen savunma kredisinin alternatif yöntemle sağlanacağını duyurdu.

Polonya Başbakanı Donald Tusk, Avrupa Birliği'nin (AB) "Avrupa Güvenlik Eylemi (SAFE)" ortak savunma finansman programından ülkesinin yaklaşık 44 milyar avro savunma kredisi almasının önünü açacak yasa tasarısının ülkenin Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki tarafından veto edilmesinin ardından, hükümetin bir "B planı" uygulayacağını açıkladı.

Polonya'nın kamu yayıncısı TVP World'ün haberine göre, Başbakan Tusk, kabine toplantısı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Nawrocki'nin SAFE programı yasa tasarısına veto kararını sert şekilde eleştiren Tusk, Nawrocki'yi "bir vatansever gibi davranmamakla" suçladı.

Tusk, veto kararının AB'nin SAFE programı kapsamındaki kredileri kullanma planını tamamen engellemeyeceğini, sadece sınırlayacağını dile getirdi.

Hükümetin bu ihtimale hazırlıklı olduğuna dikkati çeken Tusk, AB fonlarını bekleyen şirketlere seslenerek "Para size bir şekilde ulaşacak." dedi.

Tusk, Avrupalı bazı liderlerden "neler olup bittiğini anlamadıklarını söyleyen endişeli telefonlar aldığını" da vurguladı.

Kabine, daha sonra SAFE kredisinin Polonya'nın devlet kalkınma bankası tarafından alınacağını ve Silahlı Kuvvetleri Destekleme Fonu aracılığıyla uygulanacağını belirten bir kararı kabul etti.

Bu yöntem, SAFE fonlarının doğrudan Polonya Savunma Bakanlığı bütçesine aktarılmasını mümkün kılacak.

SAFE mekanizması

AB'nin, Rusya'dan algıladığı tehdit, Ukrayna'da devam eden savaş ve Donald Trump yönetiminin baskıları neticesinde kararlaştırdığı "savunmada 2030 hedefleri"nin parçası olan SAFE, 29 Mayıs 2025'te yürürlüğe girdi.

Buna göre AB ülkeleri, Ukrayna, (Avrupa Ekonomik Bölgesi'ne dahil) Norveç, Lihtenştayn ile İzlanda, 150 milyar avroya kadar kredi kullanarak ortak tedariklere katılabilecek. Bu ülkeler, aynı zamanda birbirlerinin endüstrilerinden de ortak satın alımlar yapabilecek.

Türkiye gibi AB'ye aday ülkeler ve Kanada gibi AB ile anlaşma imzalayan ülkeler de ortak tedariklere katılabilecek ancak imal edilecek bir savunma ürününün bileşenlerinin toplam değerinin yüzde 65'i "Avrupa içinden" (AB ülkeleri, Ukrayna, Norveç, Lihtenştayn ve İzlanda) gelmek zorunda olacak.

9 Eylül'de AB, başvuran 19 üye ülke arasında 150 milyar avroluk savunma fonunun ön dağıtımının yapıldığını duyurmuştu. En yüksek payı 43 milyar 734 milyon avro ile Polonya alırken Fransa'ya 16 milyar 217 milyon avro, İtalya'ya 14 milyar 900 milyon avro pay ayrılmıştı.

Söz konusu ülkeler, ulusal savunma planlarını AB Komisyonuna 1 Aralık 2025 itibarıyla sunmuştu.

Son Dakika Güncel Tusk, Veto Sonrası B Planı Açıkladı - Son Dakika

Evinde silahla vurulmuş halde bulunan kadın kurtarılamadı Evinde silahla vurulmuş halde bulunan kadın kurtarılamadı
Bakan Göktaş’tan BM’de İsrail protestosu Bakan Göktaş'tan BM'de İsrail protestosu
Paşinyan, ABD Başkan Yardımcısı Vance’a Karabağ kitabı hediye eden müdürü görevden aldı Paşinyan, ABD Başkan Yardımcısı Vance'a Karabağ kitabı hediye eden müdürü görevden aldı
Ergin Ataman’dan Fenerbahçe itirafı Ergin Ataman'dan Fenerbahçe itirafı
Galatasaray’dan 2 isim Şampiyonlar Ligi’nde haftanın 11’i belli oldu Galatasaray'dan 2 isim! Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'i belli oldu
Ünlü market zincirinden inanılmaz israf: Hepsini çöpe attılar Ünlü market zincirinden inanılmaz israf: Hepsini çöpe attılar

Trump: İran’ın uranyumunu ele geçirmeye odaklanmadık ama yapabiliriz
Trump: İran'ın uranyumunu ele geçirmeye odaklanmadık ama yapabiliriz
Türk hava sahasında düşürülen füzeyle ilgili İran’ın Ankara Büyükelçiliği’nden açıklama
Türk hava sahasında düşürülen füzeyle ilgili İran'ın Ankara Büyükelçiliği'nden açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İlber Ortaylı için baş sağlığı mesajı: Derin üzüntü duydum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İlber Ortaylı için baş sağlığı mesajı: Derin üzüntü duydum
İşte ameliyata girmeden önceki sözleri İlber Ortaylı hayatı tarif etmiş
İşte ameliyata girmeden önceki sözleri! İlber Ortaylı hayatı tarif etmiş
Pentagon: Mücteba Hamaney yaralı ve muhtemelen sakat
Pentagon: Mücteba Hamaney yaralı ve muhtemelen sakat
Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti
Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti
SON DAKİKA: Tusk, Veto Sonrası B Planı Açıkladı - Son Dakika
