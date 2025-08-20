Tutak'ta Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Ağrı'nın Tutak ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgilere göre, Tutak ilçesine bağlı Mollahasan köyünde Salih U. (58), aralarında husumet bulunan bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.
Ağır yaralanan Salih U. ambulansla kaldırıldığı Patnos Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Olayın ardından zanlıyı gözaltına alan jandarma ekipleri köyde güvenlik önlemi aldı.
