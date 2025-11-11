Tutar Yapı Sitesi Davasında Soruşturma İzni Verilen İki Bürokrat, Eski Belediye Başkanı Hakkında Karar Çıktı - Son Dakika
Tutar Yapı Sitesi Davasında Soruşturma İzni Verilen İki Bürokrat, Eski Belediye Başkanı Hakkında Karar Çıktı

11.11.2025 10:49
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana'nın Tutar Yapı Sitesi'nde meydana gelen yıkımda sorumlu iki bürokrata soruşturma izni verirken, eski Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin hakkında soruşturma izni vermedi. Depremin ardından kaybedilen 63 can ve soruşturma süreci hakkında tartışmalar devam ediyor.

Haber: Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana'da 6 Şubat depremlerinde 63 kişinin yaşamını yitirdiği Tutar Yapı Sitesi C blokunun zemin ve birinci katlarında yapılan tadilatlara ilişkin, Çukurova Belediyesi İmardan Sorumlu eski Belediye Başkan Yardımcısı Ali Arslanlıoğlu ile eski İmar ve Şehircilik Müdür Vekili Pırıl Özel hakkında soruşturma izni verdi. Ancak, eski Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin hakkında soruşturma izni verilmedi.

6 Şubat depremlerinde Adana'nın Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi'ndeki Tutar Yapı Sitesi'nin C blokunun yıkılması sonucu 63 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi de yaralandı.

Tutar Yapı Sitesi'ne ilişkin davada, yıkılan binanın zemin katındaki dairede tadilat yaptıkları belirtilen sanıklar Bekir Baloğlu ve oğlu Osman Baloğlu ile teknik uygulama sorumlusu ve inşaat mühendisi Cüneyt Akkaya, "iyi hal" indirimi uygulanarak 15'er yıl hapis cezası aldı. Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı ayrıca binanın yıkılmasında sorumluluğu bulunan kamu görevlileri hakkında soruşturma izni talep etti.

İlk olarak Seyhan Kaymakamlığı, dönemin Seyhan Belediyesi İmar Müdürleri Alim Erdoğan ve Fatoş Sakarya için soruşturma izni vermedi; ancak yapılan itiraz üzerine Adana Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesi bu kararı kaldırdı, iki kamu görevlisi hakkında soruşturma izni verilmesine hükmetti.

Çukurova Kaymakamlığı da yıkılan binanın çatı katındaki izinsiz tadilatlara ilişkin, dönemin ve mevcut Çukurova Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürleri Pırıl Özel, Yasemin Arın Tetik, Ali Arslanlıoğlu, Suat Bayseçkin, Melih Temelli, Gizem Sevinir Özyılmaz, Hasan Uzun ve Ayşem Nevruz Boyraz hakkında "görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla soruşturma izni verdi.

Belediyenin eski İmar ve Şehircilik Müdürü Mehmet Demirhan ile eski Yapı Kontrol Müdürleri Tuba Aydın, Alper Kurt, Sunay Meydan, Süleyman Göfer ve Haydar Özkan hakkında soruşturma izni verilmezken, bu karara itiraz edildi.

İki bürokrata soruşturma izni çıktı, Soner Çetin'e verilmedi

ANKA Haber Ajansı muhabirinin edindiği bilgiye göre, binanın zemin ve birinci katlarında yapılan tadilatlara ilişkin Çukurova Belediyesi İmardan Sorumlu eski Belediye Başkan Yardımcısı Ali Arslanlıoğlu ile eski İmar ve Şehircilik Müdür Vekili Pırıl Özel hakkında İçişleri Bakanlığınca soruşturma izni verildi.

Bakan Ali Yerlikaya, dönemin Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin hakkında ise soruşturma izni vermedi. Kararda, "depremde vefat eden bina sakinleri Alaattin Özdoğru, Ali Toker ve Ali Dalkılıç'ın daha önce verdiği dilekçe ile bazı önemli evrakların Çetin tarafından imha ettirildiği" yönündeki iddiaların sübuta ermediği aktarıldı.

"İçlerinden sadece biri işini yapsa, bu iskansız binayı boşaltsa, bizim sevdiklerimiz hayatta olacaktı"

Tutar Yapı Sitesi'nde yakınlarını kaybedenlerin avukatı Gülsüm Özdoğru, süreci ANKA Haber Ajansı'na şöyle değerlendirdi:

"Depremin üzerinden 1000'den fazla gün geçti ve hala soruşturma izinlerimiz eksik geliyor. İçişleri Bakanlığı'nın vermiş olduğu bu karara Soner Çetin yönünden de elbette itiraz edeceğiz. Sanıklar ve onların tanıkları da dahil en az 10 kişi, zemin kattaki tadilatların şikayet edildiğinden bahsederken, İçişleri Bakanlığı'nın 'Şikayetlerin yok edildiğini tespit edememesini' anlamlandıramıyoruz. Nerede o zaman bu şikayetler? Bunun soruşturma ve kovuşturma evresinde tespit edilmesi gerekirken hukuki sürecin önü kesiliyor. Tutar Yapı Sitesi'yle ilgili en az 10 kamu görevlisi yargılanacak; içlerinden sadece biri işini yapsa, bu iskansız binayı boşaltsa, bizim sevdiklerimiz hayatta olacaktı."

Kaynak: ANKA

