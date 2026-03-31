Tutuklu Avcılar Belediye Başkanı Çaykara: "14 Ay Görev Yaptım, 10 Aydır Tutukluyum. 15 Metrekare Hücremde Umudum Hiç Eksilmedi"

31.03.2026 16:55  Güncelleme: 18:44
(ANKARA) - Belediyelere yönelik operasyonda tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, "1 Mart 2024 tarihinde seçildiğim günden bugüne tam 24 ay geçti. 14 ay görev yaptım, 10 aydır tutukluyum. 15 metrekare hücremde umudum hiç eksilmedi" ifadesini kullandı.

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'nın sosyal medya hesabından, "1 Mart 2024 tarihinde seçildiğim günden bugüne tam 24 ay geçti. 14 ay görev yaptım, 10 aydır tutukluyum. 15 metrekare hücremde umudum hiç eksilmedi. Hepinizi çok özledim…" notuyla, Çaykara'nın Silivri 9 No'lu Cezaevinden gönderdiği mektup paylaşıldı.

Mektupta, şu ifadelere yer verildi:

"Kıymetli Avcılarlı Ailem"

Büyük bir heyecanla, büyük umutlarla ve azimle çıktığım bu yolda, tam 2 yıl önce bugün sizlerin desteğiyle rekor farkla Avcılar Belediye Başkanı seçildim. Belediye Başkanı seçildiğim günden itibaren bir an bile durmadan, gece gündüz demeden, yağmur çamur dinlemeden, Avcılar'ın  sokaklarında, Avcılar halkı ile birlikte olmayı en büyük sorumluluğum bildim. Kimi beni torununa benzetti, kimi beni evladına benzetti. Kıymetli büyüklerim sevgiyle bağrına bastı.

Genç yaşımda gençlere umut oldum. Çocuklarımıza ağabey oldum. Sokaklarda, okullarda onların saf mutluluğunu paylaştım. 14 aylık görev süreme sizlerle birlikte çok şey sığdırdım. Sokaklarda, meydanlarda, düğünlerde, derneklerde...

Ramazanın maneviyatında, bayramların coşkusunda, çarsıda, pazarda, hayatın her alanında yanınızda olmak ve sevginize layık olmak için çok çalıştım. 14 ay görev yaptım. 10 aydır tutukluyum. Sevgili ailem... Seçildiğim günden bugüne iste 2 yıl böyle geçti. Ama umudum bir an olsun eksilmedi. Güzel günlerin geleceğine olan inancım tamdır."

Kaynak: ANKA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2026 18:49:58.
