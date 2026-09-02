Hüseyin Can Güner: "Her şeye rağmen, tek güvencemiz olan hukukun ve adaletin eninde sonunda tecelli edeceğine yürekten inanıyorum" - Son Dakika
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Hüseyin Can Güner: "Her şeye rağmen, tek güvencemiz olan hukukun ve adaletin eninde sonunda tecelli edeceğine yürekten inanıyorum"

Hüseyin Can Güner: "Her şeye rağmen, tek güvencemiz olan hukukun ve adaletin eninde sonunda tecelli edeceğine yürekten inanıyorum"
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Tutuklu Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, yeni adli yılı Kırşehir Cezaevi'nde karşıladığını belirterek, hukukun ve adaletin eninde sonunda tecelli edeceğine inandığını söyledi.

(ANKARA) - Tutuklu Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, yeni adli yılı cezaevinde karşıladığını belirterek, "Her şeye rağmen, tek güvencemiz olan hukukun ve adaletin eninde sonunda tecelli edeceğine ve yine özgür günlerde adli yılı karşılayacağımıza yürekten inanıyorum" dedi.

Kırşehir Cezaevi'nde tutuklu bulunan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, sosyal medya hesabından adli yıl açılışına ilişkin açıklama yaptı. Güner, şunları kaydetti:

"Yıllarca avukat olarak adliye koridorlarında, son iki yıldır da Yargıtay Başkanlığının daveti üzerine Yargıtay Büyük Salonunda karşıladığımız yeni adli yılı, bu kez cezaevi hücremde karşıladım.

Her şeye rağmen, tek güvencemiz olan hukukun ve adaletin eninde sonunda tecelli edeceğine ve yine özgür günlerde adli yılı karşılayacağımıza yürekten inanıyorum. Yeni adli yılın; hukukun evrensel ilkelerinin hakim olduğu, yargılamaların adil ve hızlı olduğu, adaletin mutlaka yerini bulduğu bir dönem olmasını diliyor; kutsal savunma hakkını müdafaa eden avukat meslektaşlarımın, türlü güçlüklere rağmen özveriyle görev yapan yargı mensuplarının ve adliye personelimizin yeni adli yılını tebrik ediyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Hüseyin Can Güner: 'Her şeye rağmen, tek güvencemiz olan hukukun ve adaletin eninde sonunda tecelli edeceğine yürekten inanıyorum' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hüseyin Can Güner: "Her şeye rağmen, tek güvencemiz olan hukukun ve adaletin eninde sonunda tecelli edeceğine yürekten inanıyorum" - Son Dakika
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