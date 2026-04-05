Hakan Bahçetepe: "Bu Güven, Bu İnanç ve Bu Yürüyüş Asla Yarım Kalmayacak" - Son Dakika
Hakan Bahçetepe: "Bu Güven, Bu İnanç ve Bu Yürüyüş Asla Yarım Kalmayacak"

05.04.2026 23:05
Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, 10 aydır tutuklu olmasına rağmen Gaziosmanpaşa'ya olan hizmet ve sorumluluk bilincinden vazgeçmeyeceğini belirtti.

(İSTANBUL) - Tutuklu bulunan Gaziosanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, "Ne yazık ki 10 aydır Gaziosmanpaşa'ma hizmet etmekten uzağım. Ancak şartlar ne olursa olsun, o gün verdiğim sözün arkasındayım. Çünkü bu güven, bu inanç ve bu yürüyüş asla yarım kalmayacak" ifadelerini kullandı.

Bahçetepe, sosyal medya hesabından paylaşılan mesajında, "Mazbatamı aldığım, komşularımla buluştuğum o gün; Gaziosmanpaşa'nın bana duyduğu güveni ve yüklediği sorumluluğu derinden hissettim. Bu görev, sadece bir unvan değil; her bir komşumun bana emanetidir. Attığımız her adımda bu emanete layık olmak, Gaziosmanpaşa'ya en iyi hizmeti sunmak için büyük bir kararlılıkla çalıştık. Ne yazık ki 10 aydır Gaziosmanpaşa'ma hizmet etmekten uzağım. Ancak şartlar ne olursa olsun, o gün verdiğim sözün arkasındayım. Çünkü bu güven, bu inanç ve bu yürüyüş asla yarım kalmayacak" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: ANKA

Hakan Bahçetepe, Yerel Haberler, Gaziosmanpaşa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hakan Bahçetepe: 'Bu Güven, Bu İnanç ve Bu Yürüyüş Asla Yarım Kalmayacak' - Son Dakika

