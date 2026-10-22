Tutuklu İmamoğlu, medya kapatma iddiasına karşı halkı gazete alıp okumaya çağırdı

(ANKARA) - Tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Televizyonlar, sosyal medya hesapları, haber siteleri, YouTube kanalları kapatılıyor! Halk düşmanlarına karşı ayağa kalkın, gazete satın alarak yanıt verin. Okuyun, okutun, anlatın... Konuşun, konuşturun…" çağrısında bulundu.

İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin sosyal medya hesabı aracılığıyla yaptığı açıklamasında şunları kaydetti:

"Sana savaş açtılar ey halkım! Vurguncular son kozları medya vurgunu ile halkın haber alma hakkını gasp ediyor. Televizyonlar, sosyal medya hesapları, haber siteleri, YouTube kanalları kapatılıyor! Halk düşmanlarına karşı ayağa kalkın, gazete satın alarak yanıt verin. Okuyun, okutun, anlatın... Konuşun, konuşturun… Sözcü, Cumhuriyet, Karar, Birgün, Tavır, Milli Gazete, Korkusuz, Evrensel, Yeniçağ, Oksijen, Nefes ayrıca bütün bağımsız gazeteci ve habercileri de takip edin, abone olun! Hep beraber bu kara düzeni bitireceğiz!"