Ömer Günel'den Silivri'den Mesaj: Yüzlerce Kalp Hücremin Penceresine Konmuş Gibi

(İZMİR) - Tutuklu Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Silivri'den Kuşadası ve Aydın'a mesaj gönderdi. Kendisine yüzlerce mektup ulaştığını belirten Günel, "Keşke tek tek yanıtlama imkanım olsaydı" dedi.

Tutuklu Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, sosyal medya hesabından yayımlanan mesajında kendisine gönderilen mektuplara ilişkin duygularını paylaştı. Günel, Kuşadası ve Aydın'dan gelen destek mesajlarının kendisi için büyük anlam taşıdığını ifade etti.

Günel, sosyal medya hesabından paylaşılan mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Silivri Zindanından Kuşadası'na, Aydın'a mesajım var! Yüzlerce mektup alıyorum; keşke tek tek yanıtlama imkanım olsaydı… O mektuplarda; küçük arkadaşlarımın çizdiği resimler, yabancı dillerde yazılan iyi dilekler, hiç tanımadığı halde hizmetlerimize tanıklık edenlerin duaları, farkında olmadan yaşamına dokunduklarımızın samimiyeti, genç yüreklerin coşkusu, yol arkadaşlarımın cesareti ve vefası, dört bir yandan Aydınlının umut ve mücadele çağrıları var."

O mektuplarda; 'Direncimiz direncin olsun. Sevgimiz karatlasın yüreğine basın. Adalet, adalet, adalet!' diye seslenen Emine Semra'nın haykıran sesi var. 'Seni anlatabilmek seni, iyi çocuklara, kahramanlara. Seni anlatabilmek seni, namussuza halden bilmeze, kahpe yalana' diye seslenen Şerif'in derin duyguları var. Sanki yüzlerce kalp, oradan kanatlanmış ve hücremin penceresine konmuş gibi… Teşekkür ederim, teşekkür ederim binlerce kez."