Tutuklu Merkezefendi Belediye Başkanı Doğan, Antalya'daki cezaevine naklini duyurduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Denizli'deki soruşturmada tutuklanan Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Antalya Döşemealtı Cezaevine nakil olduğunu duyurdu. Doğan, oğlundan ve ailesinden ayrı kaldığını, görüşmelerinin engellenmeye çalışıldığını ve savunma hakkının kısıtlandığını söyledi.
(ANKARA) - Tutuklu Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Yaptıkları yetmiyormuş gibi şimdi de beni canım oğlumdan, ailemden ayırıyorlar. Antalya Döşemealtı Cezaevine nakil oluyoruz. Görüşmelerimizi engellemeye çalışıyor, savunma hakkımızı kısıtlıyorlar. Allah'a havale ediyorum. Sizleri çok seviyorum, dualarınızı eksik etmeyin." açıklamasında bulundu
Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Merkezefendi Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan'ın X hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Yaptıkları yetmiyormuş gibi şimdi de beni canım oğlumdan, ailemden ayırıyorlar. Antalya Döşemealtı Cezaevine nakil oluyoruz. Görüşmelerimizi engellemeye çalışıyor, savunma hakkımızı kısıtlıyorlar. Allah'a havale ediyorum. Sizleri çok seviyorum, dualarınızı eksik etmeyin."
Sizin düşünceleriniz neler ?