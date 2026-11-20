(ANKARA) - Tutuklu Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Yaptıkları yetmiyormuş gibi şimdi de beni canım oğlumdan, ailemden ayırıyorlar. Antalya Döşemealtı Cezaevine nakil oluyoruz. Görüşmelerimizi engellemeye çalışıyor, savunma hakkımızı kısıtlıyorlar. Allah'a havale ediyorum. Sizleri çok seviyorum, dualarınızı eksik etmeyin." açıklamasında bulundu

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Merkezefendi Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan'ın X hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Yaptıkları yetmiyormuş gibi şimdi de beni canım oğlumdan, ailemden ayırıyorlar. Antalya Döşemealtı Cezaevine nakil oluyoruz. Görüşmelerimizi engellemeye çalışıyor, savunma hakkımızı kısıtlıyorlar. Allah'a havale ediyorum. Sizleri çok seviyorum, dualarınızı eksik etmeyin."