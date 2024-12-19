Tutuklu Sanıkların Hepsi Tahliye Edildi - Son Dakika
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Tutuklu Sanıkların Hepsi Tahliye Edildi

Ankara 20'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, tutuklu sanıkların tamamının tahliyesine karar verildi. Mahkeme ayrıca tutuksuz sanıklar için adli kontrol tedbirlerini kaldırdı.

19.12.2024 20:08
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TUTUKLU SANIKLARIN TAMAMI TAHLİYE EDİLDİ

Ankara 20'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada sanık ve avukat beyanlarının ardından söz alan Cumhuriyet Savcısı, tutuklu ve tutuksuz sanıkların mevcut hallerin devamına hükmedilmesini istedi. Ardından ara kararını açıklayan mahkeme tutuklu sanıklar Aykut Aydoğan, Bahri Dokuz, Baran Karaağaç, Doğan Karakaya, Enes Güven, Erkan Koçak, Firdes İşlek Güven, Güray Kıroğlu, Hasan Ay, Mehmet Muhammed Erişen, Selim Kahveciler, Seyfi Uslu ve Şeyda Çelik'in tahliyesine karar verirken, tutuksuz sanıklar hakkında bulunan adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına hükmetti. Böylece dosyada tutuklu sanık kalmadı. Duruşma, 13 Mayıs 2025 tarihine ertelendi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Tutuklu Sanıkların Hepsi Tahliye Edildi - Son Dakika

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