(ANKARA) - Silivri'de tutuklu bulunan Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, fon soruşturması kapsamında tutuklanan eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın ev hapsi şartıyla tahliye edilmesine tepki göstererek, "Fatma Betül Sayan Kaya'ya uygulanan adaleti istiyorum. Ben üç çocuk sahibi bir anneyim. 35 yıllık avukatım, 1 yıl belediye başkanlığı yaptım, 18 aydır hapis yatıyorum. Suçum yok, delil yok, kamu zararı iddiası yok, suç iddiası olan kişilerle temasım yok. Buna rağmen tutukluluğum devam ediyor" dedi.

Silivri'de tutuklu bulunan Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın tahliyesine tepki göstererek, "Fatma Betül Sayan Kaya'ya uygulanan adaleti istiyorum" dedi.

Tekin, şu ifadeleri kullandı:

"Ben üç çocuk sahibi bir anneyim. 35 yıllık avukatım, 1 yıl belediye başkanlığı yaptım, 18 aydır hapis yatıyorum. Suçum yok, delil yok, kamu zararı iddiası yok, suç iddiası olan kişilerle temasım yok. Buna rağmen tutukluluğum devam ediyor. İddiaların hepsinden suçlu bulunsaydım bile yattığım süre göz önünde bulundurulup kapalı cezaevinden salınmam gerekirdi. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bu tip bir mağduriyet yaşatılan ilk kişiyim. Benden ne isteniyor? Çocuklarıma ve memleketime kavuşmak için ne yapmalıyım?"