Bora Balcıoğlu'ndan Karnelerini Alan Öğrencilere Mesaj: Kalbim ve Sevgim Sizinle

(İSTANBUL)- Tutuklanan ve geçici olarak görevden uzaklaştırılan Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, 2025-2026 eğitim-öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Bugün yanınızda olamasam da kalbim ve sevgim sizinle. Tatilinizi bol bol dinlenerek, okuyarak, oynayarak ve en önemlisi hayal kurarak geçirin" ifadelerini kullandı.

Silivri Belediyesi'ne düzenlenen operasyonda tutuklanan ve İçişleri Bakanlığı'nca geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırılan Bora Balcıoğlu, 2025-2026 eğitim öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Mesajında öğrencilere seslenen Balcıoğlu, "Bugün yanınızda olamasam da kalbim ve sevgim sizinle. Tatilinizi bol bol dinlenerek, okuyarak, oynayarak ve en önemlisi hayal kurarak geçirin" dedi. Çocukların geleceğin umudu olduğunu vurgulayan Balcıoğlu, "Sizler bizim umudumuz, yarınlarımız ve en kıymetli emanetimizsiniz" diyerek tüm öğrencilere sevgi ve başarı dileklerini iletti. Başkan Balcıoğlu, yaz tatiline giren tüm öğrencilere keyifli, sağlıklı ve verimli bir tatil dönemi geçirmeleri temennisinde bulundu.