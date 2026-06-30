Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu'ndan Silivrililere Mesaj: "Silivri'yi Düşünüyorum, Sizleri Özledim"

(İSTANBUL) - Tutuklu Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Silivrililer, belediye çalışanları ve gençlere cezaevinden mesaj gönderdi. Sağlık durumunun iyi, moralinin yerinde olduğunu belirten Başkan Balcıoğlu, Silivri'yi düşündüğünü ve hemşehrilerini özlediğini ifade etti.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, sosyal medya hesaplarından paylaştığı el yazısı mesajında Silivrililere birlik, dayanışma ve umut çağrısında bulundu. Mesajına "Değerli Silivrili hemşehrilerim, belediyede çalışan kıymetli yol arkadaşlarım, genç kardeşlerim" sözleriyle başlayan Başkan Balcıoğlu, kendisini merak eden vatandaşlara iyi olduğunu bildirdi.

"ALLAH'IN İZNİYLE YAKIN ZAMANDA YİNE ARANIZDA OLACAĞIM"

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Değerli Silivrili hemşehrilerim, belediyede çalışan kıymetli yol arkadaşlarım, genç kardeşlerim. İyiyim, moralim yerinde Silivriyi düşünüyorum. Sizleri özledim, umudumuzu koruyalım. Allah'ın izniyle yakın zamanda yine aranızda olacağım. Dualarınızı eksik etmeyin."