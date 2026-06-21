Bora Balcıoğlu'ndan Babalar Günü Mesajı - Son Dakika
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Bora Balcıoğlu'ndan Babalar Günü Mesajı

21.06.2026 16:56  Güncelleme: 17:32
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Tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Babalar Günü'nde yayımladığı mesajında babasından kalan 'dürüst yaşamak, haktan ayrılmamak' mirasını vurguladı.

(İSTANBUL) - Tutuklanan ve geçici olarak görevden uzaklaştırılan Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Babalar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Bugün, rahmetli babamdan bana kalan en kıymetli mirası bir kez daha yüreğimde hissediyorum: Dürüst yaşamak, haktan ayrılmamak, kimsenin yüzünü yere eğdirmemek" ifadelerini kullandı.

Silivri Belediyesi'ne düzenlenen operasyonda tutuklanan ve İçişleri Bakanlığı'nca geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırılan Bora Balcıoğlu, Babalar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Mesajında babasını anan Balcıoğlu, "Babalar Günü'nde, rahmetli babamdan bana kalan en kıymetli mirası bir kez daha yüreğimde hissediyorum: Dürüst yaşamak, haktan ayrılmamak, kimsenin yüzünü yere eğdirmemek" ifadelerine yer verdi.

Evlatlarına ilişkin duygularını da paylaşan Balcıoğlu, "Bugün evlatlarıma sarılamasam da kalbim onların yanında. Benim en büyük gücüm evlatlarımın sevgisi, en büyük sorumluluğum ise tüm çocuklarımıza daha güzel, daha adil ve daha umutlu bir gelecek bırakma mücadelemizdir" dedi.

Balcıoğlu mesajını,  "Başta ebediyete uğurladığımız babalarımız olmak üzere; evlatları için emek veren, alın teri döken, sevgisini yüreğinde taşıyan tüm babaların Babalar Günü kutlu olsun" ifadeleriyle tamamladı.

Kaynak: ANKA

Bora Balcıoğlu, Yerel Haberler, Babalar Günü, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bora Balcıoğlu'ndan Babalar Günü Mesajı - Son Dakika

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